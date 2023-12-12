شركة ‘SBI’ اليابانية تتطلع إلى ‘أرامكو السعودية’ مع استمرار توسعها في الشرق الأوسط

تام شمس - الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 12:49 مساءً - تدرس شركة الخدمات المالية اليابانية، SBI Holdings، وشركة النفط السعودية المملوكة للدولة، Saudi Aramco، التعاون في مشاريع الاستثمار في الأصول الرقمية وإنتاج أشباه الموصلات. وقد وقع الجانبان مذكرة تنص على إنشاء شركة "SBI middle east" في الرياض كقاعدة للعمليات في الشرق الأوسط.

وفقاً لمذكرة التفاهم الموقّعة في 7 ديسمبر، ستنظر كل من شركة "SBI" وأرامكو السعودية في التعاون في مجال الأصول الرقمية والاستثمار المشترك في الأصول الرقمية. كما ستعمل الشركتان على تحديد الشركات اليابانية الناشئة في قطاع الأصول الرقمية، والتي قد تكون مهتمة بالتوسع في المملكة العربية السعودية وإطلاق مشاريع إنتاج أشباه الموصلات في كلا البلدين. وبالإضافة إلى ذلك:

"يجوز توسيع نطاق التحالف بناءً على الاتفاق بين الشركة وأرامكو".

تُعرف "أرامكو السعودية" بأنها ثاني أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات، بعد وول مارت. وذكرت مذكرة التفاهم استثمارات "أرامكو السعودية" التي تهدف إلى استكمال سلسلة التوريد الخاصة بها.

وبالرغم من ان العملة المشفرة "غير معترف بها من قبل الكيانات القانونية" في المملكة العربية السعودية، إلا أن الحكومة أظهرت اهتماماً صحياً بالويب 3.0. وقد تم تسليط الضوء على شراكة "SBI Holdings" مع شركة "Powerchip" لأشباه الموصلات، التي تتخذ من تايوان مقراً لها.

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في نوفمبر، دخلت الشركة في مشروع مشترك مع الذراع الاستثمارية لقسم التكنولوجيا المالية في بنك ستاندرد تشارترد البريطاني "إس سي فنتشرز" لإنشاء شركة استثمارية في الإمارات العربية المتحدة، للاستثمار في "البنية التحتية للسوق وأدوات إدارة المخاطر والامتثال، بالإضافة إلى التمويل اللامركزي والتوكنات ومدفوعات المستهلكين والميتافيرس".

وتُعد هذه الشراكة الخطوة الأخيرة التي اتخذتها شركة "إس بي آي القابضة" لتأسيس وجودها في الشرق الأوسط.

وفي سبتمبر، دخلت "آس بي آي القابضة" و"TradeFinex" التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في شراكة لبناء مشروع مشترك مقره اليابان، ويتمثل بتوطين شبكة "XDC" الخاصة بشركة "TradeFinex" هناك.

كما تجدر الإشارة إلى أن شركة "إس بي آي القابضة" هي أكبر مساهم خارجي في "Ripple ". وهي شريك في ريبل منذ عام 2018. في أواخر نوفمبر، أعلنت شركة "إس يي آي القابضة" عن مذكرة تفاهم مع Circle، من شأنها أن تعزز تداول الدولار الأمريكي (USDC) وخدمات الويب 3.0 في اليابان، إلا أن المذكرة ما تزال مرهونة بموافقة الجهات التنظيمية.

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