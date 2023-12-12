الاتحاد الدولي لكرة القدم 'FIFA' يُطلق مجموعته الخاصة من الـ NFTs خلال كأس العالم للأندية 2023

تام شمس - الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 02:25 مساءً - سيطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، الذي يُعرف بأنه الهيئة التي تحكّم مسابقات كرة القدم الدولية، مجموعته الخاصة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) قبل كأس العالم للأندية 2023، الذي سيقام في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركة البلوكتشين موديكس.

ووفقاً للإعلان الصادرفي 11 ديسمبر، سيتم عرض المجموعة الافتتاحية المكوّنة من 100 رمز غير قابل للاستبدال لأول مرة في 15 ديسمبر، وسيتيح هذا الحدث للمُهتمين فرصة الحصول على تذاكر لنهائي كأس العالم 2026 FIFA.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار 900 من المقتنيات الرقمية الأخرى على شبكة "Polygon" و"OpenSea" هذا الشهر، بما في ذلك لحظات لا تنسى من البطولة الجارية والنسخ الرقمية من التذكارات.

"من المقرر أن ينطلق كأس العالم للأندية في جدة، المملكة العربية السعودية، في 12 ديسمبر، ويجمع سبعة من أعظم فرق كرة القدم في العالم، إذ سيشارك أبطال الفيفا من الاتحادات القارية الستة". كتب الفيفا

ستكون الرموز غير القابلة للاستبدال متاحة على منصة "الفيفا" التي تحمل الاسم نفسه، FIFA+ Collect. وقد تم إطلاق منصة الرموز غير القابلة للاستبدال في سبتمبر 2022، وهي مدعومة من "ألجوراند".

ومن جانبه علق فرانشيسكو أباتي، الرئيس التنفيذي لشركة موديكس، قائلاً: "تزيد المقتنيات الرقمية من الطرق التي يمكن للمشجعين من خلالها التفاعل مع لاعبيهم المفضلين وفرقهم واللعبة التي يحبونها، ويُسعدنا دعم الفيفا في تحقيق هذا الهدف".

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منذ إنشائها، قدمت منصة "FIFA+ Collect" ما يُقدر بـ 11 ايردروب للرموز غير القابلة للاستبدال، حيث تم سك 909,255 من المقتنيات الرقمية، وحصل عليها 16,448 مالك. كما شهدت المنصة حجم تداول بلغ 2.4 مليون دولار، عبر أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال الأولية والثانوية. ومع ذلك، "يُمكن أن يكون حجم السك مضللاً، لأن FIFA+ Collect Info لا يمكنها تمييز الحزم التي تم الحصول عليها مجانًا في التحديات من الحزم التي تم شراؤها باستخدام USDC"، وفقاً لـ FIFA+ Collect Info.

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