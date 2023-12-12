بروتوكول “Venus” ينفي مزاعم الاستغلال الأمني ويوضح!

تعرض بروتوكول “Venus”، الذي يشغل منصة الإقراض الرائدة على بلوكشين بينانس، لتحديات أمنية مؤخرا، بما في ذلك مزاعم استغلال بقيمة 54 مليون دولار.

ومع ذلك، نفى البروتوكول هذه المزاعم، مشيرا إلى حدوث خطأ في التسعير من “Oracle” بينانس.

نفي مزاعم الاستغلال الأمني:

في 10 ديسمبر، أوضح “براد هاريسون”، رئيس منصة “Venus”، أن الحادث لم يكن نتيجة استغلال في البروتوكول، بل كان بسبب تقرير خاطئ عن الأسعار من “Oracle” بينانس.

هذا الخطأ أدى إلى قروض غير مبررة بحوالي 200 ألف دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من المزاعم المنتشرة.

كما أكد “هاريسون” على أن المشكلة معزولة ولم تؤثر على أي مجمعات أخرى ضمن النظام البيئي لبروتوكول “Venus”.

وأكد على التزام الفريق بتعزيز الأمن، خاصة في المجمعات المعزولة.

تأثير التسعير الخاطئ على “snBNB”:

كشف البروتوكول أن التسعير الخاطئ أثر على “snBNB”، مما أدى إلى اقتراض المستخدمين أصول بقيمة تقارب 270 ألف دولار عن غير قصد.

استجابة للحادث، أوقف بروتوكول “Venus” مؤقتا العمل في سوق “snBNB” وسوقين آخرين.

وأعلن عن خطط لضخ ما يقرب من 274000 دولار من خزينته لتعويض الخسائر.

كما تعمل الشركة على استرداد الأموال بالتعاون مع الشركاء.

حل المشكلة من قِبل “Oracle” بينانس:

أفادت التقارير أن فريق “Oracle” بينانس قد حدد المشكلة وأصلحها، مما يعتبر خطوة احترازية مؤقتة.

لكن وعلى الرغم من الإجراءات السريعة، شهدت العملة الرقمية الأصلية “XVS” الخاصة ببروتوكول “Venus”، انخفاض بأكثر من 12٪، وفقا لبيانات “CoinGecko”.

يُعد بروتوكول “Venus” لاعبا محوريا في مجال التمويل اللامركزي، خاصة على شبكة BNB، ويعكس الطبيعة الديناميكية للأنظمة المالية القائمة على البلوكشين.

أظهر بروتوكول “Venus” قدرته على التعامل مع التحديات الأمنية بفاعلية، مع التأكيد على أهمية الأمان والشفافية في النظام البيئي للتمويل اللامركزي.

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