الاستثمار في البيتكوين يحافظ على جاذبيته مع تدفقات واردة بلغت 20 مليون دولار

يستمر الاهتمام الاستثماري بالبيتكوين بالنمو، حيث شهدت العملات الرقمية تدفقات واردة بقيمة 20 مليون دولار في الأسبوع الماضي، وفقا لأحدث تقرير صادر عن “CoinShares”.

وصلت التدفقات الإجمالية منذ بداية العام إلى مبلغ مذهل يبلغ 1.7 مليار دولار.

تفاصيل التدفقات الاستثمارية نحو البيتكوين:

المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية شهدت تدفقات بلغت 43 مليون دولار في الأسبوع الماضي، مما يمثل الأسبوع الحادي عشر على التوالي من التدفقات الإيجابية.

على الرغم من هذه الأرقام، تعد التدفقات أقل مقارنة بالأسابيع التي مضت.

اجتذبت المراكز القصيرة في البيتكوين تدفقات واردة بقيمة 8.6 مليون دولار، مما يعكس توقعات بعض المستثمرين بأن الارتفاع الأخير في الأسعار قد يكون مؤقتا.

نمو الايثيريوم والعملات الرقمية البديلة:

من ناحية أخرى، شهد الايثيريوم تدفقات واردة للأسبوع السادس على التوالي، حيث تم تسجيل ما إجماليه 10 مليون دولار، متعافيا من تدفقات خارجية سابقة.

كما حافظت سولانا وAvalanche على شعبيتها في قطاع العملات الرقمية البديلة، مع تدفقات بقيمة 3 مليون دولار و2 مليون دولار على التوالي.

بالنسبة للمناطق الجغرافية المتعلقة بهذه التدفقات فقد استمرت أوروبا في قيادة التدفقات الداخلة بمبلغ 43 مليون دولار، بينما سجلت الولايات المتحدة 14 مليون دولار فقط من التدفقات.

شهدت هونج كونج والبرازيل تدفقات خارجة بقيمة 8 ملايين دولار و4.6 مليون دولار على التوالي.

يعكس التقرير من CoinShares الاهتمام المتزايد بالاستثمار بالأصول الرقمية، خاصة البيتكوين.

ومع استمرار سوق الكريبتو في جذب الاهتمام العالمي، يبدو أن العملات المشفرة ستظل محور رئيسي في استراتيجيات الاستثمار.

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