سندات البيتكوين تحصل على موافقة الجهات التنظيمية في السلفادور ومن المتوقع إطلاقها في الربع الأول من العام

تام شمس - الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 03:54 مساءً - يُقال إن سندات البيتكوين التي طال انتظارها في السلفادور، والمعروفة أيضاً باسم "سندات البركان"، تلقت الموافقة التنظيمية لإطلاقها في أوائل عام 2024.

وبحسب ما ورد، تمت الموافقة على السندات من قبل لجنة الأصول الرقمية في السلفادور، ومن المتوقع إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2024، وفقاً لبيانٍ صادر عن المكتب الوطني للبيتكوين (ONBTC) في 11 ديسمبر.

كما أكد زعيم السلفادور الداعم للبيتكوين، نجيب بقيلة، الخبر من خلال منشورٍ له على منصة X. كما أعاد أيضاً "بقيلة" نشر العديد من المنشورات مشيراً إلى أن السندات ستصدر في الربع الأول من عام 2024.

ظهرت إمكانية إطلاق البلاد لسندات "البركان" لأول مرة في نوفمبر 2021. وقد أقرّت السلفادور لأول مرة التشريع التاريخي الذي يوّفر الإطار القانوني للسندات المدعومة بالبيتكوين في 11 يناير. ويهدف هذا النوع من السندات إلى سداد الديون السيادية وتمويل بناء "مدينة البيتكوين" المُقترحة في البلاد.

وفي هذا السياق، قالت (ONBTC) إن السندات ستصدر على منصة "Bitfinex" للأوراق المالية، التي تتيح للمستخدمين تداول الأسهم والسندات القائمة على البلوكتشين والمسجّلة في السلفادور.

وتشير هذه الخطوة إلى بداية أسواق رأس المال القائمة على البيتكوين في البلاد، حيث من المقرر أن تستمر هذه السندات لمدة 10 سنوات وتُعطي 6.5٪ كعائد سنوي لحامليها.

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أطلقت السلفادور مؤخراً مشروع تعدين للبيتكوين بقدرة 241 ميجاوات وبقيمة مليار دولار، وسيستفيد المشروع من موارد بركان "كوشاغرا" البركانية من خلال شراكة مع شركة "Luxor" للتكنولوجيا.

تأتي الموافقة بعد ما يقرب من 21 شهراً من تصريح وزير المالية السابق في البلاد، أليخاندرو زيلايا، بأن "سندات البركان" ستنطلق في منتصف مارس 2022.

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