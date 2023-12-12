السلفادور تتجه نحو إطلاق سندات “البركان” مدعومة بالبيتكوين في عام 2024

تستعد السلفادور لتحقيق خطوة رائدة في مجال العملات المشفرة حيث تم الإعلان عن الضوء الأخضر التنظيمي لسندات “البركان” المدعومة بالبيتكوين.

هذه السندات، التي تهدف إلى تمويل بناء مدينة البيتكوين وسداد الديون السيادية، من المتوقع أن تُطرح في الربع الأول من عام 2024.

تفاصيل البرنامج:

بحسب ما ورد من مكتب البيتكوين الوطني (ONBTC) في 11 ديسمبر، سيتم توفير السندات عبر “Bitfinex Securities”، وهي أصول منظمة تقدمها منصة تداول العملات المشفرة “Bitfinex”.

في عام 2021، أصبحت السلفادور أول دولة تقر البيتكوين كعملة قانونية رسمية.

هذا القرار لاقى ترحيبا من جانب مجتمع البيتكوين، لكنها واجهت انتقادات من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

رغم ذلك، أكد الرئيس “نجيب بوكيلي” على الفوائد المالية لهذه الخطوة، حيث تجاوزت قيمة ممتلكات البيتكوين للبلاد 130 مليون دولار.

أهداف “سندات البركان”:

تهدف هذه السندات إلى جمع مليار دولار لدعم تطوير صناعة تعدين البيتكوين باستخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة البركانية.

كان من المقرر في الأصل إطلاق السندات في مارس 2022، ولكن تأجل الإطلاق عدة مرات قبل تقديم مشروع قانون الأصول الرقمية إلى الجمعية التشريعية في نوفمبر 2022.

الشراكة مع التيثر:

تعاونت حكومة السلفادور مع شركة التيثر لإطلاق برنامج اعتماد تأشيرة الحرية السلفادورية، الذي يمنح الإقامة للمستثمرين الذين يلتزمون باستثمار مليون دولار في البيتكوين أو USDT.

المتقدمون يتعين عليهم تقديم وديعة غير قابلة للاسترداد والخضوع لعملية “اعرف عميلك”.

في الختام:

تواصل السلفادور تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال العملات المشفرة.

مع تحضير “سندات البركان” للإطلاق، تُظهر الدولة التزامها بالابتكار في قطاع العملات المشفرة والتمويل اللامركزي.

اقرأ أيضا:

الاستثمار في البيتكوين يحافظ على جاذبيته مع تدفقات واردة بلغت 20 مليون دولار

بروتوكول “Venus” ينفي مزاعم الاستغلال الأمني ويوضح!