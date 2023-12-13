عرض البيتكوين في منصات التداول يصل إلى أدنى مستوى له خلال 6 سنوات

في تطور ملحوظ في سوق العملات المشفرة، أفاد تقرير “Bitfinex Alpha” الأخير بأن عرض عملة البيتكوين (BTC) في منصات التداول المركزية قد انخفض إلى أدنى مستوى له في ست سنوات.

هذا التراجع المستمر في العرض يعكس اتجاها نحو انخفاض رغبة المستثمرين في البيع، ويأتي في الوقت الذي تقترب فيه صححت فيه البيتكوين بعد مواجهة مقاومة قوية عند مستوى 45,000 دولار.

يعتبر هذا الانخفاض في العرض إشارة إلى توجه المستثمرين طويلي الأجل وكبار المالكين نحو نقل عملاتهم الرقمية بعيدا عن منصات التداول، وإيداعها في محافظ باردة لفترات طويلة.

هذا التوجه يعد مؤشرا صعوديا، إذ يُظهر تزايد الرغبة في الاحتفاظ بالأصول وانخفاض نوايا البيع، مما يشير أيضا إلى الاهتمام المتزايد بالحلول اللامركزية والإدارة الذاتية للأصول.

منذ عام 2017، أثر انخفاض عرض البيتكوين في منصات التداول بشكل كبير على تقلب الأصول، السيولة، وديناميكيات السوق بأكملها.

كما انخفضت معاملات إيداع البيتكوين في منصات التداول إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، مما يعزز الفكرة بانخفاض ضغط البيع في السوق.

على صعيد آخر، وصلت عملة البيتكوين مؤخرا إلى مستوى الدعم بقيمة 41,000 دولار، بعد أن شهدت ارتفاعا بنسبة 170% منذ بداية العام.

قبلها واجه سعر البيتكوين مقاومة عند مستوى 45 ألف دولار، وفقا لبيانات CoinMarketCap.

أكدت “Bitfinex” أن تجاوز هذا المستوى قد يشير إلى انتعاش كبير، وأن استمرار سعر البيتكوين فوق مستويات الدعم الحالية يمكن أن يعزز النظرة الإيجابية للسوق.

في المقابل، قد يؤدي عدم تجاوز هذا المستوى إلى ضغوط بيعية.

يراقب محللو “Bitfinex” بدقة حركة العملات الرقمية من الفئات العمرية المختلفة إلى منصات التداول، مما قد يشير إلى نواياهم سواء في البيع أو تعزيز مراكزهم.

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