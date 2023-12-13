تقرير: المؤسس المشارك لشركة 'تيرافورم لابس' سيبقى في الجبل الأسود حتى فبراير

تام شمس - الأربعاء 13 ديسمبر 2023 12:46 مساءً - بحسب ما ورد، سيبقى المؤسس المشارك لـتيرافورم لابس، دو كوون، الذي من المتوقع تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة عدد من التهم الجنائية، رهن الاحتجاز في الجبل الأسود حتى فبراير.

وفقاً لتقرير بلومبرغ الصادر في 12 ديسمبر، طلبت السلطات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من مسؤولي الجبل الأسود احتجاز "كوون" لمدة شهرين إضافيين بعد انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقه.

كانت قد وجهت السُّلطات في كل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تهماً مُتعددةً إلى دو كوون، الذي كان مقيماً سابقا في سنغافورة، لدوره المزعوم في انهيار تيرا. وأُلقي القبض على المؤسس المشارك لشركة "تيرافورم لابس" في الجبل الأسود في مارس لاستخدامه وثائق سفر مزورة، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 7 ديسمبر أن الولايات المتحدة ستقوم باحتجاز "كوون" قبل كوريا الجنوبية، إذ أن لدى كلا البلدين طلبات تسليم معلّقة في وقت النشر.

في حالةِ تسليمه إلى الولايات المتحدة، سيواجه "كوون" ثماني تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال باستخدام السلع والأوراق المالية، بالإضافة إلى الاحتيال الرقمي والتآمر للاحتيال والانخراط في التلاعب بالسوق أثناء عمله في "تيرافورم لابس".

كما اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كوون "بالاحتيال على المستثمرين من خلال مخططات الكريبتو الاحتيالية."

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انهارت "تيرا" في مايو 2022، وهو ما اعتبره الكثيرون حدثاً مهماً، مما أدى في النهاية إلى انخفاض سوق العملات المشفرة. وفيما بعد، تم إلغاء ربط عملية "تيرا يو إس دي" (UST) بالدولار الأمريكي، وقدّمت العديد من الشركات في وقت لاحق طلباً للإفلاس، بما في ذلك Voyager Digital وBlockFi وCelsius Network وFTX.

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