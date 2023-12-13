أنيموكا براندز ستركز على اقتصاد صناعة المحتوى وقابلية التشغيل البيني في عام 2024

تام شمس - الأربعاء 13 ديسمبر 2023 12:46 مساءً - أكَّد الرئيس التنفيذي لشركة أنيموكا براندز، روبي يونغ، التزامَ الشركة بدعم اقتصاد صناعة المحتوى وتعزيز تبنِّي الويب 3 الشامل عبر مبادراتها لعام 2024.

في حديثه في المؤتمر العالمي الثاني عشر للبلوك تشين في دبي إلى كوينتيليغراف، سلَّط يونغ الضوءَ على الألعاب بصفتها محركَّاً أساساً لتبنِّي الويب 3، مع استكشاف التعليم والقطاعات الأخرى لتمكين صنَّاع المحتوى عبر البنية التحتية الفعالة وتأثيرات الشبكة.

كما شدَّد على دور الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) للناشر في تمكين صنَّاع المحتوى من تحقيق الدخل من عملهم في بيئة لا مركزية ومنصفة ومربحة، واستشهد بمثال شركة التكنولوجيا التعليمية ’تايني تاب‘ (TinyTap) التابعة لشركة (Animoca)، والتي تدمج حقوق النشر المشترك للمحتوى التعليمي. إذ يعتقد يونغ أنَّ هذا النهج سيسمح للمعلمين بتوزيع المحتوى مباشرة على الطلاب، ما يعزِّز العلاقات بين الأقران.

إلى جانب ذلك، أشار الرئيس التنفيذي إلى التحديات التي يواجهها صنَّاع المحتوى على منصات الويب 2، بما في ذلك التحكم المحدود والتعويض غير الكافي. وقد شدَّد على أهمية تجربة خالية من الاحتكاك في منصات الويب 3، ما يسمح لصنَّاع المحتوى بالتفاعل مباشرة مع جمهورهم.

"عبر تمكين المعلمين، على سبيل المثال، عبر هذه الرموز غير القابلة للاستبدال للناشرين، فإنَّنا نمنحهم مجموعة من الأدوات، ما يسمح لهم بتحقيق الدخل من المحتوى الذي يصنعونه فعلاً، والقيام بذلك بطريقة أكثر سلاسة وإفادة بشكل مباشر أكثر."

تركِّز شركة أنيموكا أيضاً على قابلية التشغيل البيني داخل مجال الويب 3، كجزء من استراتيجيتها لتعزيز التبني. فقد ذكر يونغ مشروعَ ’موكافيرس‘ (Mocaverse)، الذي يهدف إلى توحيد أنظمة اللعب والهوية عبر تطبيقات الويب 3 المختلفة. كما أشار إلى مشاركة أنيموكا في تحالف ميتافيرس المفتوح للويب 3، والذي يسعى إلى وضع معايير للتشغيل البيني على مستوى الصناعة.

الرئيس التنفيذي لشركة أنيموكا براندز، روبي يونغ، (من جهة اليمين) خلال محادثة في المؤتمر العالمي للبلوك تشين في دبي. المصدر: Cointelegraph

خلال العام المقبل، ستركز أنيموكا على منصة موكافيرس إلى جانب مبادرات أخرى، مثل النظام البيئي لرياضة السيارات (REVV Racing) والشراكات مع منصة الألعاب الاجتماعية (Gamee) و(TON Foundation). في حين أنَّ أنيموكا ليس لديها استراتيجية استثمار ثابتة، أعرب يونغ عن تفاؤله لعام 2024 وعزمه على مواصلة الاستثمار في الشركات الجديدة والقائمة.

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في عام 2023، استثمرت أنيموكا فيما يزيد عن 30 مشروعاً ونحو 500 مشروع حتى الآن، تشمل البنيةَ التحتية والألعاب والميتافيرس والموسيقى والفن والتمويل اللامركزي (DeFi). فضلاً عن ذلك، لا تتمثَّل رؤية يونغ لشركة أنيموكا براندز في عام 2024 في مواصلة هذه الاستثمارات فحسب، بل أيضاً في تعزيز نظام بيئي أكثر شمولاً وتمكيناً لصنَّاع المحتوى في مختلف الصناعات، حيث قال: "نحن متفائلون بشأن عام 2024، لذلك سنواصل بالتأكيد نشر الموارد في الشركات الجديدة بالإضافة إلى المحفظة الحالية".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره