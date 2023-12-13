دبي تمنح شركة ويب 3 صديقة للمناخ ترخيصاً مشروطاً لخدمات العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 13 ديسمبر 2023 12:46 مساءً - منحت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ترخيصاً مشروطاً لمنصة ’آيا‘ (AYA) التابعة لشركة ’إنجينستارتر‘ (Enjinstarter) لتقديم خدمات الأصول المشفرة والاستثمار.

في 11 ديسمبر، تلقَّت ذراع دبي لمنصة إطلاق الويب 3 والشركة الاستشارية (Enjinstarter) ترخيصاً لتقديم خدمات العملات المشفرة يخضع لاستيفاء شروط معيَّنة قبل بدء الخدمات. وبعد تلبية جميع متطلبات الهيئة التنظيمية، ستخضع المنصة للتحقق والموافقة التنظيمية، حيث جاء في نص الإعلان ما يلي:

"يظل الترخيص معطَّلاً حتَّى تستوفي الشركة جميع الشروط المتبقية بالكامل وتحدِّدَ متطلَّبات التوطين التي حدَّدتها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية."

لم تستجب شركة (Enjinstarter) بعد لطلب كوينتيليغراف للتعليقات حول المتطلبات التنظيمية المعلَّقة. ولكن في الإعلان الرسمي، شارك براكاش سوموسوندرام، المؤسِّس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (Enjinstarter) ومؤسسة (AYA)، استعدادَ الشركة للامتثال للعملية التي وضعتها الهيئة التنظيمية.

’آيا‘ (AYA) منصَّة إطلاق تركز على المناخ وتدعم الابتكارات المرتبطة بالاستدامة، مثل إعادة التحريج وائتمانات الطبيعة والحفاظ على أشجار المانغروف والزراعة المستدامة. فضلاً عن كونها منصة تمويل للمبادرات الخضراء، تساعد منصة ’آيا‘ المشروعات المخصَّصة للعمل المناخي عبر البنية التحتية لتكنولوجيا البلوك تشين والويب 3.

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بينما تعمل منصة ’آيا‘ على الوفاء بمتطلبات قانون سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية للحصول على ترخيص تشغيلي، كشفت الشركة عن تعاونها المستمر مع ’ذا ستوري غروب‘ (The Storey Group)، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، في حملة لزراعة أشجار المانغروف في دبي. وفي معرض شرحه لدور الشركة في المساعدة في مكافحة تغير المناخ، قال فاسيه أحمد، العضو المنتدب لشركة إنجينستارتر مينا:

"نحن نتطلع إلى العمل مع المؤسسين والمشروعات التي لديها اقتراح فريد ضمن مجالات تركيزنا الرئيسة عبر مساعدتهم على بناء سرد منتجاتهم، وزيادة رأس المال، وإطلاق مشروعاتهم."

كما كشفت مقابلة كوينتيليغراف الأخيرة مع ديبا راجا كاربون، العضو المنتدب ونائب الرئيس في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، عن نية المنظِّم في البقاء مرناً وتعاونياً للاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات السوق.

إلى جانب ذلك، أخبر كاربون كوينتيليغراف عن النهج الاستشاري والتعاوني المتأصِّل في الهيئة التنظيمية، حيث إنَّها تشارك في محادثات مع مختلف أصحاب المصلحة، من قادة الصناعة والمبتكرين إلى المنظمين والمشرعين الأقران.

"لقد تأكَّدنا من أنَّ إرشاداتنا شاملة ومتوافقة مع احتياجات السوق وواقعه. وعبر العمل بالتنسيق مع الكيانات القائمة في دبي، مثل ’دائرة الاقتصاد والسياحة‘ (DET) و’مجلس المناطق الحرة في دبي‘ (DFZC) للبر الرئيس ومختلف المناطق الحرة، صغنا إطاراً موحَّداً وقابلاً للاستبدال".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره