'قطاعيّ التمويل ليسا مُختلفين بشكلٍ كليّ' وفقاً لمديرة منصة ترميز الفن '10101.art'

تام شمس - الأربعاء 13 ديسمبر 2023 12:46 مساءً - قالت ألينا كروت، مديرة منصة ترميز الفن المبنية على تكنولوجيا البلوكتشين، 10101.art، إن قطاعي التمويل التقليدي واللامركزي ليسا مختلفين بشكلٍ كٌلّي، وإن المفتاح الأساسي لتوسيع قاعدة مستخدمي التمويل اللامركزي هو تبسيط تكنولوجيا البلوكتشين، أثناء حديثها مع فريق كوينتليغراف عربي في منتدى "بلوكتشين لايف 2023".

بالنسبة لكروت، فإن خبرتها السابقة في التمويل التقليدي هو ما دفعها إلى استكشاف التكنولوجيا الناشئة، وأدّى في النهاية إلى تغيير مسارها المهني، إذ مكّنتها تكنولوجيا البلوكتشين، التي تُعرف بأنها حجر الأساس في التمويل اللامركزي، من ترميز اللوحات الفنية العالمية التي كانت حكراً على فئةٍ مُحددةٍ من الناس، وتوفيرها على منصتها ليتمكّن من اقتنائها عدد أكبر من محبي الفن على هيئة رموز غير قابلة للاستبدال.

وأكدت "كروت" أن الهدف الأساسي وراء منصتها هو سد الفجوة بين الفنّ التقليدي والفضاء الرقمي، مما يجعله متاحاً للجميع.

من خلال حديثها، أشارت "كروت" إلى أن المشاريع الاحتيالية التي أوقعت بعددٍ كبيرٍ من الضحايا في فضاء الكريبتو والبلوكتشين زعزعت ثقة المستخدمين، وهو ما زعمت "كروت" أنها تُحاول معالجته في منصتها من خلال توفير إطارٍ آمنٍ وسليم من الناحية القانونية، يسمح لمحبي الفن بامتلاك قطعةٍ من الأعمال الفنية القيّمة، باستخدام تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال والملكيّة المجزأة.

وتعليقاً على ذلك، قالت كروت: "أثناء استكشافي لتلك التكنولوجيا المُستقبلية، بدأت أرى أنني بحاجةٍ إلى دخول عالمٍ جديدٍ ومُعاصر، وهذه كانت خطوتي الأولى في عالم ترميز الفنون."

وأضافت: "في السابق، كانت المشكلة الأهم التي تواجه رواد فضاء البلوكتشين الجُدد، سواء كانوا أفراداً أم شركات، هي تعقيد هذه التكنولوجيا الجديدة. أما الآن، فيُمكن بِكل بساطة رؤية الجهود التي تبذلها الشركات لتبسيط المشاريع واستقطاب أكبر عدد ممكن من المُستخدمين الجدد."

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وعند سؤالها عن سبب اخنيارها لدبي على وجه التحديد، أجابت كروت: "لقد أحببنا المزيج الرائع الذي توفره دبي من الإبداع والتكنولوجيا. كما تسمح لنا إمارة دبي بإنشاء العديد من العلاقات في هذا الوسط الجديد من خلال فعالياتها العديدة التي لا يُمكن إيجادها في أي مكانٍ آخر."

وأضافت كروت: "لدينا معرض في مركز دبي المالي العالمي ومنصة بلوكتشين. ويسمح لنا هذا المزيج بتوفير طريقةٍ جديدةٍ لتجربة الفن."

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