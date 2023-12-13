مصلحة الضرائب الأمريكية تُدرج 4 جرائم متعلقة بالعملات مشفرة ضمن قضاياها الأهم لعام 2023

تام شمس - الأربعاء 13 ديسمبر 2023 02:16 مساءً - أدرجت وحدة التحقيق الجنائي التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) أربع قضايا متعلقة بالعملات المشفرة ضمن القضايا العشرة الأوائل على قائمة "أبرز التحقيقات" في عام 2023.

في إشعارٍ بتاريخ 11 ديسمبر، قالت وحدة مصلحة الضرائب الأمريكية إن هناك أربع قضايا مُهمة حدثت في عام 2023، تتعلق بمصادرة العملات المشفرة والممارسات الاحتيالية، إلى جانب غسل الأموال وبعض المخططات الأخرى.

وكانت قد احتلت قضية المؤسس المشارك لـ OneCoin، كارل سيباستيان غرينوود، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً في سبتمبر لدوره في تسويق وبيع أصل مُشفر احتيالي، المرتبة الثالثة، كإحدى التحقيقات رفيعة المستوى التي شهدها العام الماضي.

وشملت القضايا الأخرى إيان فريمان، المُقيم في نيو هامبشاير، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة تنفيذ مُخطط لغسل الأموال باستخدام أكشاك الببيتكوين (BTC)، وعدم دفع الضرائب من عام 2016 إلى عام 2019.

كما كانت الهيئة الحكومية أيضاً وراء التحقيق في قضية مؤسس بروتوكول أويستر، أمير المعاني، المعروف أيضاً باسم "برونو بلوك"، بسبب التهرب الضريبي المتعلق بسك وبيع توكنات "بيرال".

وكانت واحدة من أقدم القضايا الجنائية التي أُدرجت في قائمة مصلحة الضرائب قصة جيمس تشونغ، المُتهم بسرقة البيتكوين من السوق الرقمي "سيلك رود" في عام 2012، حيث تمكّن تشونغ من إخفاء دوره في الجريمة لمدة عشر سنوات تقريباً قبل أن تداهم السلطات منزله في نوفمبر 2021، وتجد الجزء الأكبر من العملات المشفرة المسروقة — التي كانت تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار في ذلك الوقت — في خزنة أرضية، وجهاز كمبيوتر مخبأ في علبة فشار.

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في تقريرها السنوي الصادر في 4 ديسمبر، قالت وحدة التحقيق الجنائي التّابعة لدائرة الإيرادات الداخلية إنها بدأت التحقيق بأكثر من 2676 قضية خلال السنة المالية 2023، والتي تضمنت أكثر من 37 مليار دولار تتعلق بالجرائم الضريبية والمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الحكومية صادرت أكثر من 10 مليارات دولار من العملات المشفرة منذ عام 2015.

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