تحذير عاجل: الانتباه إلى قناة احتيالية تنتحل شخصية القناة الرسمية لـ”بيتكوين العرب”

في عالم يزداد اعتماده يوما بعد يوم على العملات الرقمية، أصبح الاحتيال المتعلق بها مصدر قلق متزايد.

مؤخرا، ظهرت قناة احتيالية تستغل اسم وشهرة القناة الرسمية لـ”بيتكوين العرب لبيع وشراء العملات الرقمية”، هذه الأخيرة تعد إحدى المنصات الموثوقة في مجال العملات الرقمية.

الحذر الحذر:

تم تأسيس هذه القناة الاحتيالية حديثا (نوفمبر 2022) وقد استخدم المحتالون أساليب متطورة لإقناع المستخدمين بشرعيتها مثل جعل عدد المشركين مقارب ومشابه جدا للقناة الأصلية.

كما نسخوا بدقة كافة التفاصيل المتعلقة بالقناة الأصلية، بما في ذلك تفاصيل الوسيط، مما يجعل التمييز بين القناة الأصلية والمزيفة أمرا صعبا للغاية.

وللتسهيل فإن الوسيط الرسمي لقناتنا على التيلغرام كما يلي: @arabbtcK

الغرض من هذه القناة الاحتيالية واضح:

استغلال السمعة والنجاح الذي حققته “بيتكوين العرب” للنصب والاحتيال على المستخدمين الذين يبحثون عن فرص لتداول العملات الرقمية.

يجب على المستثمرين والمتداولين في هذا المجال أن يكونوا في حالة تأهب تام وأن يتحروا الدقة قبل الدخول في أية تعاملات مالية.

من الضروري التأكيد على أن القناة الرسمية لـ”بيتكوين العرب” لا تمتلك أي قنوات بديلة أو فرعية.

ولتجنب الوقوع ضحية لهذا النوع من الاحتيال، نقدم هنا تفاصيل القناة الأصلية والتي يمكن التحقق منها بسهولة من خلال الموقع الرسمي والمصادر الموثوقة.

فيالختام وفي ظل التطور المتسارع لتكنولوجيا العملات الرقمية وانتشارها، تزداد أهمية الوعي والحذر لتجنب الوقوع في فخ العمليات الاحتيالية.

حيث يتوجب على المستخدمين التحقق المستمر من المصادر والتعامل فقط مع القنوات المعروفة والموثوقة لضمان أمان تعاملاتهم واستثماراتهم.