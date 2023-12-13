البلوك تشين يمكن أن تعزز الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ: مؤسس دفينيتي

تام شمس - الأربعاء 13 ديسمبر 2023 03:56 مساءً - أفاد دومينيك ويليامز، المؤسس وكبير العلماء في شركة ’ديفينيتي‘ (Dfinity)، بأنَّ تكنولوجيا البلوك تشين وطبيعتها اللامركزية وغير الموثوقة تمنحها قدرة فريدة على المساعدة في مكافحة تغير المناخ.

أخبر ويليامز كوينتيليغراف أنَّه ثمَّة ثلاث طرق يمكن عبرها لتكنولوجيا البلوك تشين مواجهة تحديات المناخ. يمكن لشبكات البلوك تشين أن تدعم إنشاء بنية تحتية غير موثوقة توفر حوافز للعمل المناخي، وتزيد من الكفاءة وتوفر بديلاً لتكنولوجيا المعلومات التقليدية، التي لها "بصمة كربونية ضخمة".

كمثال على كيفية استخدام البلوك تشين للبيئة، سلَّط ويليامز الضوء على مبادرة أرصدة إعادة التدوير الطوعية (VRC)؛ تعدُّ أرصدة إعادة التدوير الطوعية نظاماً تحفيزياً للتصدي لبصمة النفايات الصلبة. علماً بأنَّ المنصة قُدِّمت أخيراً في قمة (COP28)، وهي مبنية على شبكة كمبيوتر الإنترنت (ICP)، حيث قال ويليامز:

"تعمل أرصدة إعادة التدوير الطوعية على كمبيوتر الإنترنت في مجمله؛ أي أنَّها تعمل بشكل كامل على السلسلة، ولا تعتمد على التكنولوجيا التقليدية، مثل الخدمات السحابية. وهذا يعني أنَّه لا توجد أبواب خلفية أو حراسُ بوابات، ويمكن للمشاركين الدوليين، الذين يسكُّون ويشترون أرصدة إعادة التدوير، أن يثقوا تماماً بما يرونه".

وفقاً لويليامز، توفِّر شبكات البلوك تشين، مثل شبكة (ICP)، بنية تحتية غير موثوقة تقضي على الأطراف الثالثة وتسمح بالتحقق من البيانات بشكل آمن وشفاف. كما أضاف أنَّه "يمكن الاستفادة من ذلك لضمان إعادة التدوير والمناولة المناسبة لمواد النفايات عبر تتبُّعها من المنشأ إلى الوجهة".

مقالات ذات صلة: الوعي البيئي بالعملات المشفرة يرتفع، ولكن "يجب فعل الكثير": الرئيس التنفيذي لشركة كو كوين

في حالة تبادل أرصدة إعادة التدوير الطوعية، يقوم برنامج المقارنات الدولية بصلاحيات المعاملات القابلة للتدقيق والآمنة بين مقاصة النفايات وشركات إعادة التدوير. مع هذا، يمكن لمنتجي النفايات ومعيدي تدويرها "الوثوق بصحة الائتمانات التي يشترونها أو يبيعونها أو يتداولونها."

إلى جانب ذلك، أشار ويليامز إلى أنَّ "برنامج المقارنات الدولية يضمن أن يعمل مركز تسجيل الضحايا بطريقة شفافة ومقاومة للعبث". فيما أخبر المسؤول التنفيذي كوينتيليغراف أنَّ الأرصدة التي يجري سكُّها وبيعها هي سجلات قابلة للتدقيق وآمنة لائتمانات ومعاملات إعادة التدوير.

مقالات ذات صلة: أبو ظبي تكشُف النقاب عن منصة البلوكتشين المُخصصة لتتبع أرصدة الكربون وتداولها

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره