مالسبب الرئيسي وراء الارتفاع الأخير في سعر البيتكوين (BTC)؟

مؤخرا، شهدت عملة البيتكوين ارتفاع ملحوظ، مسجلة ذروة جديدة بلغت 43 ألف دولار في منصة تداول العملات الرقمية Bitstamp.

هذا الصعود يأتي كفترة تنفس مرحب بها للمتداولين بعد موجة البيع القوية الأخيرة.

يُعزى هذا التحسن في الأسعار بشكل رئيسي إلى قرارات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، مع توقعات بإجراء تخفيض في العام المقبل 2024.

تاريخيا، أثبتت عملة البيتكوين أنها تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، الأمر الذي يقلل من جاذبية العائد على الأوراق المالية الحكومية ويزيد من جاذبية الاستثمارات البديلة كالعملات المشفرة.

القرارات الأخيرة للبنك الاحتياطي الفيدرالي كان لها أثر بالغ على الأسواق المالية، حيث أشارت عقود أسعار الفائدة الآجلة الآن إلى احتمالية تخفيض أسعار الفائدة بأكثر من 60% في مارس 2024.

وقد شهدت هذه العقود ارتفاعا فوريا في احتمالية تخفيض أسعار الفائدة في مايو إلى 90%، مقارنة بـ 80%.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الإجراءات التي اتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض عائدات الأوراق المالية الأمريكية ذات الأجل من عامين إلى سبع سنوات بأكثر من 15 نقطة أساس.

تُظهر هذه التغيرات إمكانية اتجاه السياسة النقدية نحو المرونة في المستقبل القريب، مما قد يعزز نمو الأصول الخطرة مثل البيتكوين.

وفقا لتصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، “جيروم باول”، خلال مؤتمر صحفي، يُعتقد أن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة لا تزال مرجحة.

بالتوازي مع ارتفاع البيتكوين، شهدت أسعار الذهب ارتفاع طفيف بنسبة 0.7%.

يُعتبر هذا الصعود في أسعار الذهب استجابة مباشرة لقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يُنظر إلى الذهب عادة كأداة تحوط في وجه التضخم وانخفاض قيمة العملة.

مع توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي بمعدل تضخم أساسي يصل إلى 3.2% بحلول نهاية عام 2023، ثم ينخفض إلى 2.0% بحلول نهاية عام 2026، إلى جانب التباطؤ التدريجي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، يبدو أن المستثمرين يرون في الذهب ملاذ آمن في هذه الظروف.

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