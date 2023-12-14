هذا هو عدد المتداولين الذين تمت تصفيتهم مع ارتفاع البيتكوين وقفز ADA بنسبة 20٪

مؤخرا، شهد سوق العملات المشفرة تحركا قويا، حيث سجلت عملة البيتكوين (BTC) ارتفاع ملحوظ، متجاوزة حاجز الـ 43,000 دولار.

هذه الحركة الصعودية الرئيسية للبيتكوين تزامنت مع زيادة قوية في أسعار العملات البديلة، مثل كاردانو (ADA)، التي قفزت بنسبة 20% تقريبا.

هذا الارتفاع في الأسعار أدى إلى تصفية عدد كبير من المراكز المالية، حيث تصدرت البيتكوين القائمة بتصفيات تجاوزت قيمتها 44 مليون دولار.

قبل هذا الارتفاع، كانت البيتكوين قد شهدت انخفاضا إلى ما دون 41,000 دولار، لكنها استعادت قوتها بشكل مفاجئ، محققة قفزة تزيد عن 2000 دولار في غضون ساعات.

هذه الحركة الصعودية أدت إلى تجاوز سعر البيتكوين لمستوى 43,000 دولار، وهو مستوى لم يتحقق منذ الارتداد الذي حدث يوم الاثنين.

تبعت البيتكوين العديد من العملات الرقمية البديلة الأخرى، مثل سولانا، أفالانش، وبولكادوت، التي حققت كل منها مكاسب تتراوح بين 11% إلى 13%.

بحسب الرسم البياني المرفق، فإن القيمة الإجمالية للمراكز المصفاة خلال 24 ساعة الماضية تجاوزت 120 مليون دولار.

كانت البيتكوين مسؤولة عن الجزء الأكبر من هذه التصفيات، حيث شمل أكبر مركز تصفية والخاص بعملة البيتكوين قيمة تفوق 2 مليون دولار، وقد حدث ذلك على منصة Bybit.

وفقا لبيانات CoinGlass، يقترب عدد المتداولين المتأثرين من 50,000 معظمهم كانوا يشغلون مراكز بيع على المكشوف، بقيمة تجاوزت 90 مليون دولار.

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