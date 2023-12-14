شركة بينانس ومديرها السابق يقدمان معارضتهم لدعوى هيئة SEC الأمريكية

شركة بينانس Binance Holdings Limited (BHL) ورئيسها التنفيذي، Changpeng Zhao، قدموا ردا لمواجهة الدعوى القضائية المرفوعة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

هذا الرد يأتي في سياق رفض الحجج التي قدمتها الهيئة في أحدث الوثائق القانونية، والتي اعتبرتها شركة بينانس غير عادية وغير ملائمة.

في جوهر النزاع، تتحدى شركة بينانس وZhao “إشعار السلطة التكميلية” الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات في 8 ديسمبر، مدعية أن الإشعار يقدم بشكل غير مناسب معلومات وحججا جديدة في هذه المرحلة من التقاضي، وهو ما يشكل خطأ إجرائي.

تؤكد شركة بينانس أن محاولة الهيئة للاعتماد على تعاملاتها السابقة مع وزارة العدل الأمريكية وFinCEN لا تمت بصلة إلى القضية الحالية، خاصة فيما يتعلق بتصنيف العملات المشفرة تحت قانون الأوراق المالية وقانون البورصات.

ويتناول رد بينانس وZhao أيضا القضايا المتعلقة بالاختصاص خارج الحدود الإقليمية، وهي نقطة خلافية رئيسية في تطبيق قوانين الأوراق المالية الأمريكية على العمليات العالمية للعملات المشفرة.

كما ترد بينانس بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة تسيء تفسير النطاق الإقليمي لقوانين الأوراق المالية من خلال الاعتماد على قرارات قانون السرية المصرفية (BSA).

تشدد شركة بينانس على أن المعاملات المعنية لم تجرِ داخل الولايات المتحدة، وبالتالي تقع خارج نطاق اختصاص قوانين الأوراق المالية الأمريكية، مؤكدين أن تفسير هيئة الأوراق المالية والبورصة يمدد بشكل غير صحيح نطاقها التنظيمي، في محاولة للسيطرة على المعاملات والأنشطة التي تجري خارج الولايات المتحدة.

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