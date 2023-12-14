دائنو جيميناي يثورون على خطة إعادة تنظيم خفض البيتكوين ’الوحشية‘

تام شمس - الخميس 14 ديسمبر 2023 12:46 مساءً - يشعر دائنو ’جيميناي إيرن‘ (Gemini Earn) بالغضب بسبب خطة إعادة التنظيم المقترحة التي يمكن أن تؤدي إلى خفض دفعات البيتكوين (BTC) الموعودة بشكل فعَّال إلى نحو 30٪ من قيمتها بأسعار السوق الحالية.

في منشور على منصة ’X‘، كشفت جيميناي ترست أنَّها أرسلت رسالة بريد إلكتروني إلى الدائنين في 13 ديسمبر تحدد الخطة المقترحة، والتي طُرحت الآن للتصويت.

بموجب الخطة المقترحة، سيتلقى الدائنون عائداً يساوي أرصدة العملات المشفرة الخاصة بهم اعتباراً من 19 يناير 2023 — وهو التاريخ الذي تقدم فيه شريك إقراض العملات المشفرة لشركة جيميناي، جينيسيس غلوبال كابيتال، بطلب للحماية من الإفلاس.

وصفَ بعضُ المراقبين، بمن فيهم محلِّل الصناديق المتداولة في البورصة في بلومبرغ، جيمس سيفارت، الخطة بأنها "وحشية" بالنظر إلى أنَّ سعر البيتكوين والإيثيريوم (ETH) كان 20,940 دولاراً و1,545 دولاراً فقط، مقارنةً بقيمتهما اليوم — 42,750 دولاراً للبيتكوين و2,250 دولاراً للإيثيريوم.

هذا يعني أنَّه في أسوأ السيناريوهات، حيث يُمنح الدائنون استرداداً بنسبة 61٪، فإنَّ الدائن سيحصل فقط على 12،773 دولاراً، أو 30٪ ما تساويه البيتكوين اليوم، مقابل كل بيتكوين كانت لديهم على برنامج (Earn).

أبدى المعلقون على منشور جيميناي على منصة ’X‘ معارضة شرسة للخطة، حيث حثَّ العديد منهم الدائنينَ على "التصويت بالرفض".

ومن جانيه،

I vote no because this is a spit in our faces. Absolute disgrace — Andrew Aleid (@AndrewAleid) December 13, 2023

أندرو اليد، أحد مستخدمي "إكس" (تويتر سابقاً): "أصوت بالرفض، لأنَّ هذا عدم احترام لنا. إن ذلك في منتهى الحقارة."

"لقد سُرقت أموالنا. أعيدوا كل شيء، كل دولار"، قالت إيان مالكولم، رداً على منشور شركة جيميناي ترست على منصة إكس.

"كيف يمكن لأي من عملائكم أن يصدق كلمة واحدة تقولونها عندما تخدعوننا وتكذبون علينا لما يزيد عن عام"، أضافت مالكولم، حيث أدلت بتعليقاتها في إشارة إلى جيميناي التي تطمئن العملاء إلى أنَّها لن تخضع لمخاطر الطرف المقابل من جينيسيس.

كما قال مستخدم آخر على منصة إكس، (BC)، إنَّه يجب رد أموال الجميع بالكامل؛ "أي شيء أقل غير مقبول."

كان برنامج (Gemini Earn) برنامجاً يكسب فيه المستخدمون فوائد بالعملات المشفرة، حيث سحبت جيميناي مئات الملايين من الدولارات من جينيسيس لتسهيل البرنامج قبل إفلاس جينيسيس.

أمَّا الآن فتسعى بورصة العملات المشفرة إلى استرداد 1.6 مليار دولار من جينيسيس لمستخدمي برنامج إيرن.

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الجدير بالذكر أنَّ الدائنين لديهم حتى 10 يناير 2024، الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لقبول خطة جيميناي أو رفضها.

في حالة قبول الخطة، ستقرر محكمة الإفلاس التي تشرف على القضية ما إذا كانت ستمنح الموافقة النهائية على الخطة في 14 فبراير 2024.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره