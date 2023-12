دائنو جيميناي يثورون على خطة إعادة تنظيم خفض البيتكوين ’الوحشية‘

تام شمس - الخميس 14 ديسمبر 2023 12:46 مساءً - يشعر دائنو ’جيميناي إيرن‘ (Gemini Earn) بالغضب بسبب خطة إعادة التنظيم المقترحة التي يمكن أن تؤدي إلى خفض دفعات البيتكوين (BTC) الموعودة بشكل فعَّال إلى نحو 30٪ من قيمتها بأسعار السوق الحالية.

في منشور على منصة ’X‘، كشفت جيميناي ترست أنَّها أرسلت رسالة بريد إلكتروني إلى الدائنين في 13 ديسمبر تحدد الخطة المقترحة، والتي طُرحت الآن للتصويت.

بموجب الخطة المقترحة، سيتلقى الدائنون عائداً يساوي أرصدة العملات المشفرة الخاصة بهم اعتباراً من 19 يناير 2023 — وهو التاريخ الذي تقدم فيه شريك إقراض العملات المشفرة لشركة جيميناي، جينيسيس غلوبال كابيتال، بطلب للحماية من الإفلاس.

وصفَ بعضُ المراقبين، بمن فيهم محلِّل الصناديق المتداولة في البورصة في بلومبرغ، جيمس سيفارت، الخطة بأنها "وحشية" بالنظر إلى أنَّ سعر البيتكوين والإيثيريوم (ETH) كان 20,940 دولاراً و1,545 دولاراً فقط، مقارنةً بقيمتهما اليوم — 42,750 دولاراً للبيتكوين و2,250 دولاراً للإيثيريوم.

هذا يعني أنَّه في أسوأ السيناريوهات، حيث يُمنح الدائنون استرداداً بنسبة 61٪، فإنَّ الدائن سيحصل فقط على 12،773 دولاراً، أو 30٪ ما تساويه البيتكوين اليوم، مقابل كل بيتكوين كانت لديهم على برنامج (Earn).

أبدى المعلقون على منشور جيميناي على منصة ’X‘ معارضة شرسة للخطة، حيث حثَّ العديد منهم الدائنينَ على "التصويت بالرفض".

ومن جانيه،

I vote no because this is a spit in our faces. Absolute disgrace