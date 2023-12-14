شركة “Bitwise” تتنبأ بوصول سعر البيتكوين لقيمة 80 ألف دولار في عام 2024

في تحليل حديث صادر عن “Bitwise Invest”، توقع محلل الأبحاث “رايان راسموسن” أن تصل قيمة البيتكوين إلى ذروة تاريخية تبلغ 80 ألف دولار في عام 2024.

رغم عدم تحديد توقيت دقيق، يرى “راسموسن” أن هناك محفزين رئيسيين سيدفعان بهذا النمو:

أولهما إطلاق متوقع لصندوق ETF البيتكوين الفوري في أوائل عام 2024 وانخفاض مكافأة تعدين البيتكوين التي ستؤدي بدورها إلى تقليل المعروض من البيتكوين بحلول نهاية أبريل أو أوائل مايو.

مع تداول البيتكوين حاليا حول 42,700 دولار، يشير هذا التوقع إلى زيادة تقارب 87% للوصول إلى تلك الذروة.

رؤى مستقبلية لسعر البيتكوين:

قدم “راسموسن” أيضا توقعات بعيدة المدى بشأن سوق صناديق الاستثمار المتداولة، متوقعا أن تشكل صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين 1٪ من سوق صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية البالغة 7.2 تريليون دولار خلال خمس سنوات.

هذا يعني إدارة أصول تبلغ حوالي 72 مليار دولار.

ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن التوقعات بشأن تدفقات رأس المال إلى أسواق البيتكوين بعد موافقة صناديق الاستثمار المتداولة قد تكون مبالغا فيها.

يشير “جيمس سيفارت”، محلل لصناديق ETF إلى أن هذا الرأي قد يكون مفرطا في التفاؤل، مستشهدا بتجربة صناديق الاستثمار المتداولة للذهب.

هذا وتطرق “راسموسن” إلى أهمية العملات الرقمية المستقرة، مشيرا إلى نموها من الصفر إلى سوق بقيمة 137 مليار دولار في أربع سنوات.

كما توقع أن العملات المستقرة ستتفوق على شركة فيزا في تسوية الأموال.

أما بالنسبة لإيرادات الإيثيريوم، فتوقع “راسموسن” أن تتضاعف قيمتها إلى 5 مليار دولار بحلول عام 2024، مما يجعلها واحدة من أسرع منصات التكنولوجيا نموا على المستوى العالمي.

أخيرا، توقع الباحث أن تشهد إيرادات شركة كوين بيس نمو كبير، متجاوزة توقعات “وول ستريت” بأضعاف.

حيث يُتوقع أن تتزايد أحجام التداول في المنصة خلال الأسواق الصاعدة، وقد يتبع ذلك أداء قوي لسهم كوين بيس.

وفقا لتوقعاته، سيتبع “بنك جيه بي مورجان” هذا الاتجاه بترميز صندوق أصول في العالم الحقيقي وإطلاقها على البلوكشين، مع اتباع خطى بنوك وول ستريت الأخرى.

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