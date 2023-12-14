المزيد من الشركات تستعد لإضافة البيتكوين إلى ميزانياتها العمومية بعد تغيير بعض القواعد الرئيسية

تام شمس - الخميس 14 ديسمبر 2023 02:21 مساءً - قد تشهد البيتكوين (BTC) والعملات المشفرة قريباً موجة جماعية أخرى من تبني الشركات الأمريكية، وذلك بعد وضع القواعد المحاسبية الجديدة التي تتيح للشركات أن تعكس بشكل أكثر دقة قيمة مقتنياتها من العملات المشفرة.

قال كوري كليبستن، الرئيس التنفيذي لبورصة "Bitcoin only"، لكوينتيليغراف، إن شركات الكريبتو القابضة، مثل MicroStrategy وTesla، التي كان عليها الإبلاغ عن انخفاض قيمة ممتلكاتها، "يُمكنها الآن أن تعكس بدقّة أكبر القيمة الحقيقية لاستثماراتها في البيتكوين".

"إن هذا التغيير أمر بالغ الأهمية لمجموعة واسعة من الشركات، وليس فقط تلك التي تركز بشكل أساسي على البيتكوين، إذ يُشجّع هذا الأمر على تبنّي المزيد من الشركات للكريبتو."

توضّح قواعد مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) الجديدة، التي صدرت في 13 ديسمبر، والتي ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2024، القيمة السوقية المقدّرة للعملات المشفرة التي تحتفظ بها الشركات، من خلال السماح لها بتسجيل أصولها ذات المكسب.

في السابق، كانت قيمة العملات المشفرة التي تحتفظ بها الشركات عرضةً للانخفاض فقط، حيث أنه لم يكن بالإمكان زيادة قيمتها ما لم يتم بيعها.

وأضاف كليبستن، يُمكن للشركات الآن استخدام البيتكوين "كأصل مالي استراتيجي"، حيث ستكون الشركات قادرة على الإبلاغ عن مكاسبها وخسائرها. ويُمكن لهذه الميزة أن تُساعد في دفع عملية التبني.

ومن جانبه قال ماركوس ثيلن، رئيس أبحاث "Matrixport" ومؤلف "Crypto Titans"، لكوينتيليغراف، إن تغيير القواعد "يؤكد على رغبة الشركات" بدمج العملات المشفرة في ميزانيتها.

وأكد تيلن: "أصبحت الأصول الرقمية عنصراً حاسماً بشكلٍ متزايد في البيانات المالية"، مضيفاً أن الشركات ستحظى الآن بمزيدٍ من الثقة عند تقييم مقتنياتها من العملات المشفرة.

"إن هذا يشير بالتأكيد إلى أن الأصول الرقمية قد رسّخت نفسها بقوّة في المشهد المالي".

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بالإضافة إلى ما سبق، كانت العديد من الشركات الاخرى متحمسة لتغيير القواعد، حيث نشر ديفيد ماركوس، المؤسس المشارك لمشروع عملة فيسبوك المستقرة "ديم"، على منصة "إكس" في 13 ديسمبر أن القواعد الجديدة هي "في الواقع صفقة هامة" وتزيل "عقبات كبيرة كانت تقف في طريق الشركات التي تحتفظ بالببيتكوين في ميزانيتها العمومية".

وفي مذكرة بتاريخ 6 سبتمبر، بعد موافقة مجلس معايير المحاسبة المالية على القواعد الجديد، قال مارك بالمر، كبير محللي أبحاث الأسهم في بيرنبرغ كابيتال، أنه يُمكن لشركات الكريبتو القابضة أن "تقضي على السمعة السيئة التي نتجت عن الخسائر الفادحة التي تسبب بها انخفاض قيمة الكريبتو، بموجب القواعد التي وضعها مجلس معايير المحاسبة المالية".

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