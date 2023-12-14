الهيئة التنظيمية تؤجل الموعد النهائي لاتخاذ القرار بشأن صندوق 'إنفيسكو جالاكسي' للتداول الفوري للإيثريوم إلى عام 2024

تام شمس - الخميس 14 ديسمبر 2023 02:21 مساءً - أجّلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قرارها بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على صندوق تداول الإيثريوم (ETF) الفوري، العائد إلى "Invesco" و "Galaxy Digital".

في إشعارٍ بتاريخ 13 ديسمبر، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها ستحتاج إلى فترةً أطول قبل اتخاذِ قرار بخصوص تغيير القاعدة المقترح، والذي من شأنه أن يسمح لبورصة "Cboe BZX" بإدراج وتداول أسهم صندوق الإيثريوم الفوري لـ Invesco وGalaxy.

ويُعدُّ صندوق الاستثمار الفوري المُقترح للعملات المشفرة واحداً من العديد من الصناديق التي تنظر فيها الهيئة التنظيمية، إذ لم توافق الهيئة حتى الآن على أيّ صندوق استثمار (ETF) يشتمل على البيتكوين (BTC) أو العملات المشفرة الأخرى.

كما قالت اللجنة في إشعارٍ بتاريخ 13 ديسمبر إنها ستمدد الفترة الزمنية البالغة 45 يوماً: "تُحدد المفوضية [...] السادس من فبراير عام 2024، على أنه التاريخ الذي ستوافق فيه المفوضية أو ترفض، أو تبدأ بتنفيذ بعض الإجراءات لتحديد ما إذا كانت سترفض تغيير القاعدة المقترح."

قدّمت "Invesco" و "Galaxy Digital" طلباً لإطلاق صندوق تداول الإيثريوم الفوري في سبتمبر، وذلك بعد أن "أعادت تنشيط" طلبها للحصول على صندوق تداول البيتكوين الفوري في يونيو.

وتكهّن بعض الخبراء أنه إذا قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للعملات المشفرة — سواء كانت تتضمن البيتكوين أو الإيثريوم — فقد تمضي الهيئة التنظيمية قدماً وتوافق على عددٍ من الصناديق الأخرى العائدة لشركات مُختلفة.

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في وقت النشر، تضمنت لائحة الطلبات المقدّمة لإطلاق صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للعملات المشفرة، شركات مثل BlackRock وHashdex وARK 21Shares وVanEck وFidelity.

وأظهرت المذكّرات الصّادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات على مدار الثلاثين يوماً الماضية، أن بعض ممثلي مدراء الأصول التقوا بمسؤولي الهيئة لمناقشة طلبات صناديق المؤشرات المتداولة.

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