الهيئة التنظيمية في دبي تمنح كوين مينا البحرين ترخيص مزود خدمات العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 14 ديسمبر 2023 02:21 مساءً - منحت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) لبورصة العملات المشفرة ’كوين مينا‘ (CoinMENA)، التي تتخذ من البحرين مقراً لها، لتشغيل وتقديم الخدمات في الإمارات ومنها.

وقد جاء في إعلان 12 ديسمبر الذي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف أنَّ الترخيص الذي حصلت عليه (CoinMENA FZE)، الشركة التابعة لشركة (CoinMENA B.S.C.) في دبي، يسمح للمنصة بتقديم خدمات الوسيط والتاجر للأصول الافتراضية. إذ يأتي ذلك بعد عام من حصول المنصة على ترخيص مؤقَّت من هيئة دبي التنظيمية.

كما يسمح التصريح لكوين مينا بتزويد عملاء التجزئة والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة بالقدرة على الإيداع والسحب بالدرهم الإماراتي لجعل التداولات أسرع دون عوامل صرف العملات الأجنبية.

ومن جهتهما، قالت المؤسِّسة المشاركة في كوين مينا، دينا سمعان، والمؤسس المشارك، طلال طباع، في بيان مشترك إنَّ الوضوح التنظيمي من جهة السلطة التنظيمية جعل دبي مركزاً عالمياً ناشئاً للخدمات المالية للعملات المشفرة والأصول الرقمية، حيث أضافت سمعان أنَّ بناء "علاقات قوية" مع المنظمين المحليين كان أولوية للشركة. فيما أضاف زميلها المؤسس:

"دبي في طليعة نمو العملات المشفرة والابتكار، حيث أطلقت مبادرات مختلفة لدفع اعتماد الأصول الرقمية في المنطقة. سيمكننا العمل مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية من تقديم خدمة أفضل لمستخدمي المؤسسات والتجزئة في الإمارة، بالإضافة إلى تقليل تكاليف معاملات العملات المشفرة".

كما قالت البورصة إنَّها مسبقاً في شراكة مع منصة الخدمات المصرفية الرقمية ’زاند‘ (Zand).

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كوين مينا كيانٌ منظَّم مرخَّص من قبل مصرف البحرين المركزي (CBB) منذ عام 2021. وعلى وجه التحديد، تمتلك كوين مينا ترخيصاً لمزود خدمات الأصول المشفرة من الفئة 3 من مصرف البحرين المركزي، ما يسمح لها بتقديم خدماتها للمستخدمين في جميع أنحاء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

ومن جانبه، قال متحدث باسم كوين مينا لـكوينتيليغراف في ردٍّ عبر البريد الإلكتروني إنَّ الترخيص الجديد سيؤثر فقط على المستخدمين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، وإنَّ كيانهم البحريني سيواصل خدمة بقية قاعدة عملائهم.

تنضم كوين مينا بذلك إلى قائمة متزايدة من حاملي تراخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية النشطين لخدمات الوسيط والتاجر للعملات المشفرة، والتي تتألف من منصة الاستثمار في العملات المشفرة، ’فاسيت‘ (Fasset)، وشركة الأصول الرقمية، ’ليزر ديجيتال‘ (Laser Digital)، من بين شركات أخرى.

إلى جانب ذلك، قال المتحدث: "سيصبح المشهد التنافسي أكثر تنافسية. ليس لدينا أيُّ شكٍّ بأنَّ دبي تهدف إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للعملات المشفرة، وعلى هذا النحو، نتوقع قدوم العديد من اللاعبين العالميين".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره