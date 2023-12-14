اتجاهات ألعاب الويب 3 في عام 2024: المديرون التنفيذيون يستشرفون مستقبل ألعاب البلوك تشين

تام شمس - الخميس 14 ديسمبر 2023 02:21 مساءً - نظراً لأنَّ ألعاب الويب 3 أظهرت مرونة بالرغم من سوق العملات المشفرة الهابطة، يتوقَّع المحترفون العاملون في المجال أنَّ العامَ المقبل سيكون أكثر إثارة للأحداث بالنسبة لمكانة ألعاب البلوك تشين.

يعتقد هنري تشانغ، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الألعاب الكورية الجنوبية ’ويميد‘ (Wemade)، أنَّه ستكون ثمَّة زيادة في الألعاب القائمة على البلوك تشين التي ستصدر في عام 2024. إذ أخبر تشانغ كوينتيليغراف في بيانٍ أنَّه سيكون ثمَّة تطبيقات أكثر تعقيداً للويب 3 داخل الألعاب، حيث قال تشانغ:

"مع اكتساب المطورين للخبرة والثقة، يجب أن نرى أيضاً مزيداً من التجريب والاستخدام المتطور لعناصر البلوك تشين في آليات اللعب، ومجموعة متنوعة من ألعاب الويب 3 من أنواع مختلفة."

إلى جانب عدد الألعاب القادمة، اقترح تشانغ أيضاً أنَّ المزيد من استوديوهات الألعاب ستشمل الويب 3 في محفظتها، حيث يعتقد المسؤول التنفيذي أنَّ هذا يرجع إلى الخصائص المتأصلة في ألعاب البلوك تشين، والتي تسمح لها بتوفير مصادر دخل جديدة، وخلق تجارب جديدة، وجعل المشاركة المجتمعية أكثر انغماساً عبر مزايا البوابات الرمزية.

أشار تشانغ أيضاً إلى أنَّ الألعاب، جنباً إلى جنب مع البلوك تشين، تعيد ملكية الأصول داخل اللعبة إلى اللاعبين، وتربط اقتصاد العالم الحقيقي بالألعاب وتجعل الألعاب قابلة للتشغيل البيني عبر ربطها في "وحدة متماسكة".

ومن ناحيته، ردَّد بارتوش سكوارجيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ’جي تو إيه كابيتال‘ (G2A Capital)، الشركة التي تقف وراء سوق الألعاب (G2A)، العديدَ من مشاعر تشانغ، وقال إنَّه سيكون ثمَّة المزيد من التعاون بين اللاعبين التقليديين في الصناعة والشركات الناشئة على الويب 3 في عام 2024.

وفقاً لبيان صحفي صدر في 2 نوفمبر، دعمت مايكروسوفت شركةَ تشانغ، (Wemade)، مع دفعة الويب 3 الخاصة بها. وفي 16 نوفمبر، افتتحت شركة (G2A) التابعة لسكوارجيك، وهي سوق ألعاب رقمية، سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) الخاص بها، والذي يركز على ألعاب الويب 3.

كما أخبر سكوارجيك كوينتيليغراف أنَّ المزيد من التعاون سيؤدي إلى تعزيز اعتماد ألعاب الويب 3، حيث قال سكوارجيك:

"مع تحسين إمكانية الوصول والواجهات سهلة الاستخدام، يمكننا أيضاً أن نتوقَّع تصميمات ألعاب أكثر تفصيلاً وميكانيكيات لعب أكثر جاذبية، ما يجذب جمهوراً أوسع."

يعتقد المدير التنفيذي أنَّ دمج الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) للأصول داخل اللعبة وظهور لعبة ويب 3 حقيقية بتصنيف (A) قد يكون المحفز لإعادة تعريف ألعاب البلوك تشين في العام المقبل.

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كيف يمكن لألعاب الويب 3 ضم المزيد من اللاعبين

في حين أنَّ ثمَّة العديد من الأشياء التي نتطلع إليها في عام 2024، فإنَّ أحد أكبر تحديات ألعاب البلوك تشين يتمثَّل في إعداد قاعدة لاعبين أكثر شمولاً. وفقاً لتشانغ، فإنَّ تكنولوجيا البلوك تشين معقدة بالنسبة لمعظم مصممي الألعاب ومطوريها. وهذا يعني أنَّ المستخدمين أنفسهم سيواجهون صعوبة في فهم التكنولوجيا.

بالرغم من هذه العقبات، يعتقد تشانغ أنَّ تسهيل دمج المطورين لعناصر الويب 3 في ألعابهم وجعل أجزاء البلوك تشين أكثر سهولة وأصالة للألعاب يمكن أن يحل المشكلة. كما يعتقد المسؤول التنفيذي أنَّ تسهيل فهم هذه الأشياء على اللاعب العادي سيسمح له بالتكيُّف بشكل أسرع، ما يؤدي إلى اعتمادٍ أوسع للويب 3 في مجال الألعاب.

في الوقت نفسه، كرَّر سكوارجيك أنَّه يجب أن يكون ثمَّة "عنوان ويب 3 رائد واحد" من شأنه أن يضع معياراً لألعاب البلوك تشين ويعزز تجربة اللاعبين بشكل عام، مضيفاً أنَّ "هذه هي القطعة المفقودة التي ستحظى باهتمام الويب 3 والتبني الجماعي".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره