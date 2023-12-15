تحليل بيانات انتهاء صلاحية خيارات البيتكوين وتأثيرها على سعر البيتكوين

شهدت عملة البيتكوين، العملة الرقمية الرائدة عالميا، تعافي ملحوظ لتصل إلى حوالي 43,000 دولار، عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خطط لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في 2024.

تفسير بيانات انتهاء صلاحية خيارات البيتكوين:

فيما يلي نظرة على بيانات خيارات البيتكوين وما تكشفه عن توقعات أسعار البيتكوين المستقبلية:

إجمالي خيارات البيتكوين: يوجد حوالي 37,000 خيار بيتكوين من المقرر انتهاء صلاحيتها.

يوجد حوالي 37,000 خيار بيتكوين من المقرر انتهاء صلاحيتها. نسبة البيع/الشراء: تبلغ نسبة البيع/الشراء 1.02، مما يشير إلى تفضيل طفيف لخيارات البيع (الرهانات الهبوطية) على خيارات الشراء (الرهانات الصعودية).

تبلغ نسبة البيع/الشراء 1.02، مما يشير إلى تفضيل طفيف لخيارات البيع (الرهانات الهبوطية) على خيارات الشراء (الرهانات الصعودية). نقطة Maxpain: نقطة Maxpain تقدر بـ 42,000 دولار، وهي السعر الذي تفقد عنده الخيارات قيمتها بأقل قدر ممكن، مفيدة بالتالي لكتاب الخيارات.

نقطة Maxpain تقدر بـ 42,000 دولار، وهي السعر الذي تفقد عنده الخيارات قيمتها بأقل قدر ممكن، مفيدة بالتالي لكتاب الخيارات. القيمة الاسمية: تقدر القيمة الاسمية الإجمالية لهذه الخيارات بـ 1.58 مليار دولار.

تشير هذه البيانات إلى تزايد تداول الخيارات الوقائية، خاصة بعد انخفاض البيتكوين إلى 40,000 دولار، ما يعكس ميلا نحو التحوط ضد الانخفاضات المحتملة.

نسبة البيع/الشراء التي تفوق 1 توحي بتوجه هبوطي أكبر في سوق خيارات البيتكوين.

يظل التقلب الضمني (IV) مستقر نسبيا، ما يشير إلى توقعات السوق بعدم حدوث تقلبات كبيرة في الأسعار على المدى القريب.

يشير النشاط المستمر في سوق الخيارات إلى تعديلات وإعادة تحديد المواقع استجابة لتطورات السوق.

هذا وتلقت البيتكوين والايثيريوم تدفقات هائلة بقيمة 20 مليار دولار خلال 24 ساعة بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية، حسب تحليل المحلل “علي مارتينيز”.

تذكر هذه التدفقات بما حدث في ديسمبر 2020، عندما قفز سعر البيتكوين من 18,000 إلى 65,000 دولار.

تقلبات سعر البيتكوين في الأيام المقبلة:

يتذبذب سعر البيتكوين حاليا بين 39,575 و44,800 دولار.

تواجه محاولات اختراق هذا النطاق مقاومة من كلا الجانبين.

تشير التوقعات إلى استمرار التقلب بين 43,500 و41,700 دولار، مع إمكانية اختراق صعودي فوق 44,800 دولار.

يتوقع “Goldman Sachs” أيضا ارتفاع في أسعار البيتكوين واحتمال أن يصل سعر العملة إلى 100,000 دولار بحلول 2024.

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