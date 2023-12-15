محللي “JPMorgan” يتوقعون تفوق أداء الايثيريوم على البيتكوين في 2024

تتوقع دراسة حديثة من محللي “JPMorgan”، البنك الأبرز عالميا، أن يتجاوز أداء الايثيريوم (ETH) أداء البيتكوين (BTC) في العام المقبل.

يرتكز هذا التوقع على تحديث شبكة الايثيريوم الجديد ونتائج أقل من المتوقع لصندوق استثمار البيتكوين المتداول.

ترقية “Protodanksharding“ للإيثريوم تعد بتعزيز الأداء:

في تقرير نُشر مؤخرا، يجادل محللو “JPMorgan” بأن التحديث المرتقب للايثيريوم، المعروف باسم “Protodanksharding (EIP-4844)”، من المتوقع أن يعزز بشكل كبير نشاط الشبكة، الذي تراجع مؤخرا مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى.

يُعد “Protodanksharding”، المقرر إطلاقه في أبريل، خطوة أساسية نحو تحقيق “danksharding”، وهي تقنية تهدف إلى تحسين كفاءة المعاملات وتقليل الرسوم على شبكات الطبقة الثانية للإيثيريوم.

توقعات محللي JPMorgan:

صرح “نيكولاوس بانيغيرتزوغلو”، قائد فريق المحللين في “JPMorgan”:

نتوقع أن تتفوق الايثيريوم على البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية في العام المقبل بفضل الترقية القادمة EIP-4844 أو “Protodanksharding”.

هذا التوقع يتماشى مع تنبؤات سابقة من البنك البريطاني “ستاندرد تشارترد” في أكتوبر، الذي توقع أن يصل سعر الايثيريوم إلى 8000 دولار بحلول عام 2026، وذلك بسبب التحديثات التقنية مثل “Danksharding”.

حتى الآن، وصف “JPMorgan” أداء شبكة الايثيريوم بأنه مخيب للآمال، حيث لم تشهد الشبكة انتعاش ملحوظ في النشاط منذ ترقيتها الأخيرة في شنغهاي في أبريل، على الرغم من الحيوية المتجددة في قطاعي DeFi وNFT عبر شبكات أخرى.

على الجانب الآخر، تكتسب البيتكوين زخما كمنصة جديدة لـ NFT والترميز بفضل بروتوكول Ordinals الجديد.

في ذروة النشاط، بدأت رسوم المعاملات للبيتكوين تنافس تلك الخاصة بالايثيريوم بشكل غير مسبوق.

من حيث حركة الأسعار، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 158٪ منذ بداية العام، بينما سجل سعر الايثيريوم ارتفاع بنسبة 90٪.

يعتقد “JPMorgan” أن الأداء المتفوق للبيتكوين قد لا يستمر، على الرغم من التوقعات الكبيرة للأحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها ستحفز المزيد من المكاسب الإضافية.

يجادل المحللون أن التفاؤل المفرط من المستثمرين الناشئين في العملات الرقمية حول الموافقة المتوقعة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين قد أدى إلى تضخم الأسعار بشكل مبالغ فيه.

كما يعتقد محللو “JPMorgan” أن حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين في 2024 قد تم تقييمه بالفعل بناء على التكلفة الحالية لإنتاج البيتكوين للمعدنين.

واسترسل المحللون بالتوضيح:

نظرا لأن النسبة الحالية لسعر البيتكوين مقارنة بتكلفة الإنتاج تقارب x2.0، فإن حدث الانقسام المتوقع في 2024 يُعتبر مقيم بالفعل بالأسعار الحالية.

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