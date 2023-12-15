شركة 'a16z' الاستثمارية تكشف عن خطتها للتأثير على القرارات: رمي الأموال على السياسيين المؤثرين في مجال التكنولوجيا

تام شمس - الجمعة 15 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - تسعى شركة رأس المال الاستثماري، أندريسين هورويتز (a16z)، إلى دفع تنظيم العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي إلى الأمام من خلال استراتيجيتها الجديدة: رمي الأموال على السياسيين.

"إذا كان المُرشّح يطمح إلى خلق مستقبلٍ مدعومٍ بالتكنولوجيا، فإننا نؤيده. وإذا أراد خنق التقنيات المهمة، فسنقف ضده"، كتب بن هورويتز، أحد مؤسسي الشركة، في منشور بتاريخ 14 ديسمبر، مضيفاً:

"كل قرشٍ نتبرّع به سيذهب لدعم المرشحين ذوي التفكير المماثل ومعارضة المرشحين الذين يهدفون إلى قتل مستقبل أمريكا التكنولوجي المتقدم".

قال هورويتز إنها ستكون "المرة الأولى" التي تتّبع فيها "a16z" طريق الاستمالة للترويج للسياسيين الداعمين للتكنولوجيا. ومع ذلك، ورد أن الشركة أقامت حملة لجمع التبرعات لأحد أعضاء الكونغرس في نيويورك في أكتوبر 2022، وفقاً لمجلة فوربس.

سلّط هورويتز، على وجه الخصوص، الضوء على التقنيات القائمة على تكنولوجيا البلوكتشين والذكاء الاصطناعي نظراً لقدرتهما على صنع عالمٍ أفضل.

وأشار "هورويتز' إلى أن التقنيات اللامركزية "ستخلق اقتصاداً أكثر عدلاً وشمولية" من شركات التكنولوجيا الكبرى المركزية، إذ يمتلك الذكاء الاصطناعي "القدرة على الارتقاء بالبشرية جمعاء" إلى مستوى معيشة لم يسبق له مثيل.

ومن الجدير بالذكر أن Avalanche و Coinbase و Dapper Labs و Lido Finance و Nansen و OpenSea و Uniswap و Worldcoin هي بعض شركات الكريبتو التي استثمرت فيها a16z.

شدد "هورويتز" على أنه لا يعارض التنظيم بشكلٍ كامل، حيث قال: "يُمكن للتنظيم عالي الجودة أن يساعد الصناعة على الازدهار ويحمي المستهلكين"، ولكن مراراً وتكراراً، رأينا "التنظيم المُسيّس" يقتل الصناعات.

"ستعيش الولايات المتحدة الأمريكية أفضل أيامها إذا ما حافظنا على ريادتنا العالمية في مجال التكنولوجيا. وإن الشيء الوحيد الذي يُمكن أن يقوض ذلك هو السياسة التنظيمية المضللة".

كما قال هورويتز إن شركات "التكنولوجيا الكبرى" كانت مُمثلة تمثيلاً جيداً في واشنطن العاصمة، إلا أنها كانت أكثر اهتماماً "بالحفاظ على احتكاراتها" من الدعوة إلى تنظيم عادل.

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كتبت شركة الاستثمار الداعمة للتكنولوجيا "بيانها المُتفائل بالتكنولوجيا" في أكتوبر من هذا العام، وقد تلقّى البيان العديد من الانتقادات لمشاركته بعض الآراء بعيدة المنال.

كان أحد آراء "a16z" هو أن "أي تباطؤ في الذكاء الاصطناعي [بسبب التنظيم] سيكلف الأرواح". وكانت الكاتبة المالية "جيميما كيلي" من صحيفة فاينانشال تايمز واحدة من العديد من الذين اختلفوا مع البيان، بحجة أن "التسارع التكنولوجي غير المقيد فكرة سيئة".

وقع أكثر من 2600 من قادة التكنولوجيا والباحثين، مثل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، والمؤسس المشارك لشركة آبل، ستيف ووزنياك، عريضة "لإيقاف" تطورات الذكاء الاصطناعي مؤقتاً، في مارس 2023، لمخاوف تتعلق "بالمخاطر الكبيرة على المجتمع والإنسانية، التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي."

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