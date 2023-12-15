مهندس أمني يقر بالذنب في قضية اختراق بروتوكول 'نيرفانا فاينانس' ومنصات أُخرى

تام شمس - الجمعة 15 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - أقر مهندس برمجياتٍ بالذنب في قضية اختراق بروتوكول "نيرفانا فاينانس" (Nirvana Finance) وبورصة عملات مشفرة لامركزية لم يُذكر اسمها، في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، في 14 ديسمبر.وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن هذه القضية هي أول إدانة على الإطلاق لقرصنة عقد ذكي.

اعتُقل شكيب أحمد، الذي وُصف بأنه "كبير مهندسي الأمن في شركة تكنولوجيا دولية"، في يوليو، لمزاعم تتعلق باختراقه بورصة لامركزية غير معروفة بتاريخ 2 و3 يوليو. ووفقاً لبيان مكتب المدعي العام الأمريكي:

"نفذ أحمد هجوماً على بورصة العملات المشفرة من خلال استغلال ثغرة أمنية في أحد العقود الذكية للبورصة وإدخال بيانات تسعير مزيفة للتسببِ - بشكل احتيالي - بتوليد ما يقرب من 9 ملايين دولار من الرسوم المتضخمة".

أعاد أحمد جميع الأموال المسروقة، باستثناء 1.5 مليون دولار، إلى البورصة، والتي "وافقت بدورها على عدم إحالة الهجوم إلى سلطات إنفاذ القانون".

وكانت قد سمحت البورصة "للمستخدمين بتبادل أنواعٍ مختلفةٍ من العملات المشفرة، وقدّمت أرباحاً للمستخدمين الذين أودعوا عملاتهم المشفرة لتوفير السيولة في البورصة."

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لم يعترف أحمد باستغلال "نيرفانا فاينانس" باستخدام هجوم القرض السريع، والذي تمكن من خلاله من سرقة 3.49 مليون دولار، إلا بعد اعتقاله، وهو ما حدث في وقتٍ لاحقٍ من ذلك الشهر.

وقد عرضت عليه "نيرفانا" مكافأة قدرها 300 ألف دولار لإعادة الأموال المسروقة، من خلال منصة "X" (تويتر سابقاً).

ووفقاً للبيان، ساوم أحمد شركة "نيرفانا فاينانس" على المكافأة، إلا أنه باع في النهاية كل العملات المشفرة المسروقة من أجل الربح، مما أدى إلى إغلاق نيرفانا فاينانس.

"استخدم أحمد معرفته الفنية لسرقة أكثر من 12 مليون دولار، وحاول إخفاء بصماته من خلال مبادلة العملات المشفرة المسروقة بعملة مونيرو واستخدام خلاطات العملات المشفرة، إلى جانب القفز عبر شبكات البلوكتشين واستخدام بورصات العملات المشفرة الأجنبية.

أُفرج عن أحمد، وهو مواطن أمريكي مقيم في مدينة نيويورك، بكفالة بعد اتهامه في يوليو. وسيحكم عليه في 13 مارس 2024.

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