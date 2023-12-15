شبكة ’Sui‘ وشركة ’Fils‘ تتعاونان لتتبع أرصدة الكربون القائم على تكنولوجيا البلوك تشين

تام شمس - الجمعة 15 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - دخلت شبكة ’سوي‘ (Sui) في شراكة مع شركة ’فلس‘ (Fils) لتمكين الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في دبي لدمج شبكة بلوك تشين الطبقة الأولى من (Sui) لتتبُّع أرصدة الكربون داخل النظام البيئي لشركة (Fils).

وفقاً لإعلانٍ صدر في 12 ديسمبر، يهدف التعاون إلى الاستفادة من تقنية البلوك تشين لخدمة حالات الاستخدام بما يتماشى مع أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات الحديثة. كما يمكن لمستخدمي النظام الإيكولوجي لشركة (Fils) الوصول إلى البنية التحتية لمحفظة العملات المشفرة الخاصة بشبكة (Sui)، والمتكاملة مع ميزة تسجيل الدخول صفرية المعرفة (zkLogin).

تسمح ميزة تسجيل الدخول صفرية المعرفة للمستخدمين بتسجيل الدخول بالطريقة نفسها التي اعتادوا عليها في أماكن أخرى عبر الإنترنت.

أُعلن عن الشراكة في اليوم الأخير من مؤتمر الأمم المتحدة (COP28) في دبي.

من جانبه، قال المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة (Fils)، نامير خان، إن شبكة بلوك تشين سوي توفر السرعة وقابلية التوسع، ما يجعلها شريكاً مثالياً. كما أضاف قائلاً: "نتطلع إلى الاستفادة من شبكة البلوك تشين المتمكنة هذه لتقديم حل غير مسبوق لأحد أكثر التحديات صعوبة في العالم".

أُطلقت شركة (Fils) في نوفمبر 2023، وتقدم عروض منتجات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين الشركات والمستهلكين لمختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية والضيافة والتجارة الإلكترونية.

وتعليقاً على الشراكة، قال المدير الإداري لمؤسسة سوي، غريغ سيورونيس:

"تتطلَّب أهمُ تحديات عصرنا التكنولوجيا الأكثر قدرةً التي تنفذها أقوى الفرق التي تعمل معاً لبناء الحلول."

كما أعرب عن فخره بتكامل شبكة سوي مع شركة فلس "لمعالجة القضية العالمية الحاسمة لتغير المناخ بطريقة جديدة بشكل أساسي."

أرصدة الكربون، المعروفة أيضاً باسم تعويضات الكربون، هي في الأساس تصاريح تسمح لبلد أو منظمة بانبعاث كمية محدَّدة من الكربون، والتي يمكن تداولها في حال عدم استخدام الرصيد المسموح بالكامل.

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في 5 ديسمبر، قُدِّم حلٌّ مماثل من قبل معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، وهو ركيزة البحث التطبيقي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبو ظبي، لدفع الاستثمارات الخضراء وتعزيز صافي الانبعاثات الصفرية.

لطالما ابتلي قطاع البلوك تشين والعملات المشفرة بسرد أن التكنولوجيا الأساسية ضارة بالبيئة. ومع ذلك، أطلق المجتمعُ منذ ذلك الحين مبادراتٍ عدَّة للابتعاد عن هذا التصوير.

في تصريحٍ لكوينتيليغراف، قال الرئيس التنفيذي لشركة ’كو كوين‘ (KuCoin)، جوني ليو، إنَّه ثمَّة فعلاً وعيٌ متزايدٌ داخل مجتمع العملات المشفرة حول القضايا البيئية والحاجة الملحة لمعالجتها، مشيراً إلى انتقال شبكة إيثيريوم من بروتوكول إثبات العمل إلى بروتوكول إثبات الحصة للمساعدة في تخفيف الضغط البيئي للتكنولوجيا.

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره