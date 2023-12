كوين بيس تطلق منصة قائمة على البلوكتشين لترميز أصول التمويل التقليدي في أبو ظبي

تام شمس - الجمعة 15 ديسمبر 2023 03:50 مساءً - تعمل ’كوين بيس‘ (Coinbase) على جلب أصول التمويل التقليدي (TradFi) إلى شبكة البلوك تشين عبر منصة ذكية مدعومة بالعقود للمستثمرين المؤسسيين لإصدار أدوات الدين الرقمية وتداولها باستخدام حلِّ ’بيس‘ (Base)، حلِّ شبكة إيثيريوم من الطبقة الثانية، في بورصة العملات المشفرة.

يجمع مشروع ’بروجيكت دايموند‘ (Project Diamond)، الذي طورته ’كوين بيس آسيت مانجمينت‘ (Coinbase Asset Management)، بين محفظة الويب 3 للبورصة، والعملة المستقرة ’يو إس دي سي‘ (USDC) من ’سيركل‘ (Circle)، وقاعدة شبكة الطبقة الثانية وخدمة الحفظ الخاصة بـ ’كوين بيس برايم‘ (Coinbase Prime)، منصة الإقراض المؤسسية للبورصة، وفقاً لمنشور مدونة بتاريخ 12 ديسمبر.

كما قالت الشركة إنَّ المنصة حصلت فعلاً على موافقة من حيث المبدأ من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لسوق أبو ظبي العالمي (ADGM). من المقرَّر أيضاً أن تدخل منصة ’ريغ لاب ساندبوكس‘ (RegLab Sandbox) التابعة لسوق أبوظبي العالمي بعد عرض توضيحي في 10 نوفمبر للمنظمين في أبو ظبي، حيث أصدرت المنصة ونشرت أوَّل أداة دَين لها، وهي ورقة خصم قصيرة الأجل مقومة بالدولار الأمريكي.

إلى جانب ذلك، قالت كوين بيس في منشور مدونتها:

والجدير بالذكر أنَّ المنصة متاحة للمستخدمين المؤسسيين المسجلين خارج الولايات المتحدة.

يأتي إطلاق كوين بيس لمشروع (Project Diamond) وسطَ الضجة المحيطة بأصول العالم الحقيقي المرمَّزة (RWA)، مع إطلاق المؤسسات المصرفية التقليدية وشركات العملات المشفرة مبادراتها ذات الصلة.

تتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية (Boston Consulting Group) أن يكون ترميز الأصول العالمية غير السائلة صناعةً بقيمة 16 تريليون دولار بحلول نهاية العقد. كما تُظهر بيانات بحثية نُشرت في أكتوبر من قبل مزود الحلول المؤسسية ’غالاكسي‘ (Galaxy) أنَّ القيمة الإجمالية للأصول الحقيقية المرمزة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2.75 مليار دولار في أغسطس.

من ناحيتها، افتتحت شركة ’إتش إس بي سي‘ (HSBC) المصرفية العملاقة في وقت سابق من هذا العام منصباً تنفيذياً لقيادة جهود ترميز الأصول. وفي وقت لاحق، اختبرت استخدامَ الودائع المرمزة مع مزود الخدمات المالية الصيني ’أنت غروب‘ (Ant Group)، واستعانت بشركة ’ميتاكو‘ (Metaco) للتكنولوجيا المملوكة لشركة ’ريبل‘ (Ripple) لإطلاق منصة وصاية مؤسسية للأوراق المالية المرمزة.

لقد ظهرت تقارير عن عمل كوين بيس مع المنظمين في أبو ظبي ودبي للمرة الأولى في مايو عندما قالت البورصة إنَّ فريقها التنفيذي، بمن فيهم الرئيس التنفيذي براين أرمسترونغ، يخطط لمناقشة إمكانات الإمارات العربية المتحدة بصفتها "مركزاً استراتيجياً" للبورصة. منذ ذلك الحين،

