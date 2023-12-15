ارتفاع قيمة العملة الرقمية SATS بأكثر من 50٪ بعد إدراجها في منصة OKX

شهد رمز SATS (Ordinals)، المبني على شبكة البيتكوين BRC-20 والذي يكرم مبتكر البيتكوين “ساتوشي ناكاموتو”، ارتفاع ملحوظ يزيد عن 50٪ في قيمته بعد أن تم إدراجه في منصة التداول OKX الرائدة في مجال تداول العملات المشفرة.

هذا الارتفاع يأتي بعد زيادة مماثلة لوحظت عندما تم إدراج SATS في منصة التداول بينانس قبل أيام.

حاليا، يبلغ سعر SATS حوالي 0.0000009102 دولار، معززا بزيادة قدرها 51.93٪ خلال 24 ساعة الماضية.

وصلت القيمة السوقية لهذه العملة الرقمية إلى 1.85 مليار دولار أمريكي، مع حجم تداول ملحوظ بلغ 235.45 مليون دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 80٪ عن اليوم السابق.

تفاصيل الإدراج وخطط التداول:

أعلنت OKX عن بدء استقبال ودائع SATS في 15 ديسمبر 2023، وستبدأ عمليات التداول لزوج SATS/USDT في 18 ديسمبر 2023.

ستتاح عمليات السحب لـ SATS اعتبارا من 19 ديسمبر 2023.

يمثل SATS، بإجمالي عرض يصل إلى 2.1 كوادريليون، الوحدة الأصغر من البيتكوين، ما يمنحها طابعا مميزا وجاذبية خاصة في مجتمع العملات الرقمية المشفرة.

مع اكتساب SATS لاهتمام متزايد وظهورها في منصات تداول العملات المشفرة الكبرى، ينتظر المستثمرون بفضول لمعرفة ما إذا كانت هذه الزيادة في القيمة ستكون طويلة الأمد.

يُنصح المستثمرون بالعناية الواجبة بالبحث أكثر في هذه العملة ومشروعها ومتابعة تطورات السوق عن كثب، خاصة مع دخول SATS مرحلة جديدة من التداول في منصات التداول الكبرى.

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