هيئة SEC الأمريكية تدرس مقترحات صناديق الاستثمار في البيتكوين مع التركيز على الرقابة

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تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) حاليا بمراجعة عدة طلبات لإنشاء صناديق استثمار متداولة فورية للبيتكوين (ETF).
وفقا لمقابلة أجريت مع الرئيس “غاري جينسلر” ونشرتها CNBC، يعتبر هذا التغيير في النهج تحولا مهما، حيث تدرس الهيئة أكثر من 8 إلى 12 مقترح من مديري الأصول الكبرى مثل “BlackRock” و”Fidelity”.
يأتي هذا التغيير في سياسة SEC عقب توجيهات قضائية صادرة عن محكمة مقاطعة كولومبيا، والتي دعت الوكالة إلى إعادة تقييم رفضها السابق لطلبات مماثلة.
هذه التوجيهات القضائية ألزمت SEC بإعادة النظر في قراراتها السابقة، مما فتح الباب أمام إمكانية الموافقة على هذه المقترحات.
تشير الطلبات التي تقوم SEC بمراجعتها إلى اهتمام متزايد من جانب المؤسسات المالية التقليدية بالعملات المشفرة.
التحديات التنظيمية:
يحافظ “غاري جينسلر”، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على موقف حذر تجاه قطاع العملات المشفرة، مشددا على ضرورة وجود رقابة تنظيمية فعالة.
تتمثل المخاوف الرئيسية في ارتفاع معدلات الاحتيال، عدم الامتثال لقوانين الأوراق المالية، والأطر القانونية الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
يؤكد موقف “جينسلر” الحذر على التزام هيئة SEC بضمان وجود آليات تنظيمية قوية لحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق في بيئة العملات المشفرة المتغيرة.
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