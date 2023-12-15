'ريبل' تُصدر ورقة بيضاء حول العملات الرقمية للبنك المركزي وتُشدد على إيمانها بإمكانياتها

تام شمس - الجمعة 15 ديسمبر 2023 05:20 مساءً - ضاعفت "ريبل" دعمها العام للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs) من خلال ورقة بيضاء جديدة أصدرتها مؤخراً. تم إصدار المستند المكوّن من 23 صفحة من قبل شركة المدفوعات الرقمية القائمة على تكنولوجيا البلوكتشين، في 14 ديسمبر.

من خلال الوثيقة، تشرح ريبل أساسيات العملات الرقمية للبنك المركزي وجاذبيتها، وتسلط الضوء على مخاطرها والحواجز التي تحول دون اعتمادها على نطاق واسع.

كما تنص الورقة البيضاء على أن العملات الرقمية للبنك المركزي تساعد في توسيع الشمول المالي وتبسيط المدفوعات عبر الحدود، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على السياسة النقدية:

"هناك حاجة إلى العملات الرقمية للبنك المركزي لدعم أهم الآثار الإيجابية لترميز الأصول، وهي آلية مُستهدفة بشكل متزايد قادرة على تحويل الأصول الملموسة إلى توكنات رقمية مخزنة على شبكات البلوكتشين."

ومن بين العوائق التي تحول دون التبني الأوسع لهذه التكنولوجيا، أشارت ريبل إلى عدم وجود إطار تنظيمي عالمي موحد للعملات الرقمية للبنك المركزي.

وتشمل العوامل الأخرى ضعف التبني من قبل المستخدم النهائي وثقافة المستهلكين "الضئيلة"، بالإضافة إلى المخاوف المُتعلقة بالخصوصية والحماية الأمنية والتحقق من الهوية الرقمية، وعدم قابلية التشغيل البيني بين العملات الرقمية للبنك المركزي والمعاملات المالية خارج شبكة الانترنت.

ومع ذلك، يعتقد مؤلفو الورقة البيضاء أن هذه القضايا "ليست عصيّة على الحل". وتستشهد الشركة بدورها في تطوير العملات الرقمية للبنك المركزي في جميع أنحاء العالم.

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تشارك ريبل بنشاط في تطوير العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية في بوتان وبالاو والجبل الأسود وكولومبيا وهونغ كونغ، وتعمل مع أكثر من 20 بنكاً مركزياً على مستوى العالم في مبادرات العملات الرقمية للبنك المركزي.

وتخلص الورقة البيضاء إلى أن العملات الرقمية للبنك المركزي تنطوي على إمكانات هائلة، إذ من المتوقع تداول الاقتصادات الرئيسية لما يُقدر بـ 5 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.

وعلاوةً على ماسبق، في نوفمبر من هذا العام، أعرب نائب رئيس Ripple، جيمس واليس، عن تفاؤله بشأن تعاون شركته مع البنك المركزي. وأكّد "واليس" أن العملات الرقمية للبنك المركزي توفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة، وذلك من خلال تمكين الخدمات المالية بتكلفة أقلّ بكثير من الطرق التقليدية.

كما قال "واليس" إن العملات الرقمية للبنك المركزي توفر خيارات دفع مُبسطة وفرصاً لإنشاء الائتمان، من دون الحاجة إلى وجود أي روابط سابقة مع المؤسسات المالية.

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