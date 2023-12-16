توقعات جديدة من “Glassnode” حول توقيت حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين

أعلنت “Glassnode”، الشركة الرائدة في تحليلات البيانات الخاصة بالعملات الرقمية، مؤخرا عبر تغريدة على تويتر عن توقعاتها لتوقيت الحدث المرتقب لإنقسام مكافأة تعدين البيتكوين، المقرر حدوثه في مايو وأبريل من عام 2024.

على الرغم من أن المجتمع المتخصص بالعملات المشفرة كان قد حدد بالفعل توقعات تقريبية لهذا الحدث، إلا أن “Glassnode” استطاعت تقديم تقديرات أكثر دقة.

استخدمت الشركة متوسط الفاصل الزمني للبيتكوين خلال فترة 14 يوما لحساب التوقيت المتوقع للانقسام الرابع للبيتكوين في العام المقبل.

ووفقا لحساباتهم، من المتوقع أن يحدث الانقسام القادم بعد حوالي 130 يوم، مما يجعل التاريخ المحتمل هو 23 أبريل.

هذا الحدث يُعتبر مهما لمجتمع العملات المشفرة، حيث تاريخيا، أدى كل حدث انقسام إلى نمو ملحوظ في قيمة البيتكوين.

على سبيل المثال، بعد الحدث الأخير في عام 2020، شهدت البيتكوين زيادة ستة أضعاف في قيمتها، محققة أعلى مستوياتها على الإطلاق في أبريل 2021 بقيمة 65,000 دولار، وصولا إلى 69,000 دولار في أكتوبر من نفس العام.

الانقسام يُعتبر آلية مبرمجة تجعل البيتكوين أكثر ندرة كل أربع سنوات، عبر تقليل المكافآت التي يتلقاها المعدنون إلى النصف.

من المهم أيضا الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى التي أثرت في قيمة البيتكوين.

فعلى سبيل المثال، في عام 2020، كان الارتفاع الكبير في قيمة البيتكوين مرتبطا جزئيا بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال جائحة كوفيد-19، والذي تضمن طباعة تريليونات الدولارات.

كما أثر على سعر البيتكوين وبشكل ملحوظ إعلانا “إيلون ماسك” المفاجئة بشأن شراء تسلا للبيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار وقبولها كوسيلة دفع لسياراتها الكهربائية، على الرغم من توقف هذا القبول لاحقا بسبب المخاوف البيئية المرتبطة بنشاط تعدين البيتكوين.

اقرأ أيضا:

هيئة SEC الأمريكية تدرس مقترحات صناديق الاستثمار في البيتكوين مع التركيز على الرقابة

ارتفاع قيمة العملة الرقمية SATS بأكثر من 50٪ بعد إدراجها في منصة OKX