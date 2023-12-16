'جراي سكيل' تدرس الآثار الضريبية المُحتملة لصناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين

تام شمس - السبت 16 ديسمبر 2023 12:54 مساءً - تقوم شركة "جراي سكيل" (Grayscale) بتقييم العواقب الضريبية المُحتملة لصناديق تداول البيتكوي الفورية (ETFs)، بعد تقاريرٍ غير دقيقة يتم تداولها حول الآثار الضريبية غير المواتية.

في سلسلةٍ من المنشورات على منصة X (تويتر سابقاً)، أوضحت "جراي سكيل" أنه من غير المتوقع أن يتحمل مستثمرو التجزئة في صندوق تداول البيتكوين (GBTC) أي آثارٍ ضريبيةٍ عندما يبيع الصندوق عملات البيتكوين لتوليد النقد المطلوب لاسترداد الأسهم.

وأوضحت "جراي سكيل" أن هذا يعود إلى اعتبار صندوق (GBTC) على أنه ائتمان مانح، مما يعني أن الكيان الذي أنشأ الائتمان يعتبر مالكاً للأصول، عندما يتعلق الأمر بضريبة الدخل والعقارات.

وذكر المنشور، الذي يوضع نقاط الاختلاف بين صندوق "جراي سكيل" والصناديق المُشتركة: "لا تُعد عمليات الاسترداد النقدي العائدة لصناديق المانحين أحداثاً خاضعة للضريبة بالنسبة للمساهمين مثل مستثمري التجزئة".و أضاف:

"على عكس الصناديق المشتركة والعديد من صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى، فإن جميع صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للسلع (مثل الذهب) مصممة بشكل كبير لتكون صناديق ائتمان للمانحين لأغراض ضريبية. ونحن نتخذ موقفاً مفاده أن (GBTC) يتم التعامل معه بشكل صحيح على أنه ائتمان مانح ".

يأتي ذلك بعد التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عقدت اجتماعاً آخر مع "جراي سكيل" لمناقشة طلبها لإطلاق صندوق المؤشرات المتداولة الفوري للبيتكوين.

مقالات ذات صلة: ’ARK Invest‘ و’21Shares‘ تشتركان لإطلاق مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة للأصول الرقمية

في 8 ديسمبر، أفاد فريق "كوينتيليغراف" أن شركتي "جراي سكيل" و"فرانكلين تمبلتون" جلستا مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لمراجعة طلباتهم، بعد يومٍ واحدٍ فقط من ظهور ممثلين من "فيديليتي" أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وفي الوقت نفسه، قبل أيامٍ فقط، في 5 ديسمبر، أرجأت هيئة الأوراق المالية والبورصات القرار بشأن صندوق تداول الإيثريوم الفوري حتى 24 يناير 2024.

مقالات ذات صلة: خطة صندوق الاستثمار المتداول للإيثريوم من بلاك روك تؤكَّد بعد إيداع ناسداك