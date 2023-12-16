تراجع سعر البيتكوين إلى مستوى 42 ألف دولار وارتفاع ملحوظ في سعر العملة الرقمية ICP

خلال 24 ساعة الماضية، شهد سعر البيتكوين تراجع ملحوظ حيث عاد إلى مستوى يقارب 42,000 دولار.

هذا التراجع يأتي بعد أسبوع من تحقيق البيتكوين لذروته في أواخر 2023، حيث بلغت قيمته 44,700 دولار – وهو أعلى مستوى للبيتكوين منذ أكثر من عام ونصف.

ولكن، منذ ذلك الحين، بدأت الأمور بالتدهور.

الاثنين كان يوم سيئ بشكل خاص للبيتكوين، حيث شهد السعر انخفاض حاد بأكثر من ثلاثة آلاف دولار، ووصل خلاله سعر البيتكوين إلى أقل من 41,000 دولار.

وتواصلت هذه النزعة السلبية يوم الثلاثاء، حيث تراجعت العملة الرقمية إلى أدنى مستوياتها الأسبوعية عند 40,200 دولار.

رغم محاولات المضاربين على الارتفاع لرفع قيمة البيتكوين، خاصة مع البيانات الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لم تتمكن عملة البيتكوين من استعادة زخمها السابق وظلت عند قيمة تزيد قليلا عن 42,000 دولار.

على صعيد العملات الرقمية البديلة، أغلبها شهد تراجعا أيضا.

على سبيل المثال، خسرت عملة سولانا (SOL) أكثر من 6.5٪ من قيمتها، في حين تراجع سعر كاردانو (ADA) بنسبة مماثلة لكنها ظلت فوق 0.6 دولار.

تعرضت عملات أخرى مثل الايثيريوم والريبل ولينك والدوج وعملة بينانس لخسائر طفيفة أيضا.

من ناحية أخرى، برزت العملة الرقمية ICP كنجم صاعد، حيث سجلت ارتفاع بنسبة تقارب 40٪، مقتربة من 9 دولار.

شهدت العملات الرقمية الأخرى مثل WOO Network، Osmosis، وFilecoin ارتفاعات تتراوح بين 10 إلى 16٪.

القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة شهدت انخفاضا بنحو 30 مليار دولار في يوم واحد، وهي الآن تحت مستوى 1.6 تريليون دولار.

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