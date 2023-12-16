سولانا تتفوق على الايثيريوم في حجم التداول على الشبكة!

في تطور ملحوظ بسوق العملات الرقمية، تمكنت عملة سولانا من تجاوز الايثيريوم في حجم التبادل اللامركزي (DEX) خلال 24 ساعة، محققة إنجاز تاريخي منذ إطلاقها في عام 2020.

هذا الإنجاز جذب انتباه الخبراء وعشاق العملات المشفرة على حد سواء، وأصبح محور احتفالات مجتمع سولانا.

التفوق التاريخي لـ سولانا على الايثيريوم في حجم التداول DEX:

تمكنت شبكة سولانا، التي تأسست عام 2018 بواسطة مؤسسة سولانا تحت إدارة “أناتولي ياكوفينكو” و”راج جوكال”، من تجاوز الايثيريوم في حجم DEX لأول مرة.

بيانات من DeFiLlama بتاريخ 16 ديسمبر تؤكد هذا التفوق، ويعود الفضل في ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك إطلاق موبايل سولانا والنشاط التجاري المكثف لعملة الميم Bonk.

رحب “جيريمي آلير”، الرئيس التنفيذي لشركة “Circle”، بهذا الإنجاز، واصفا إياه بأنه يوم عظيم لشبكة سولانا.

من جانبه، أعرب “راج جوكال” عن فخره بالإنجاز، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة على مدى ست سنوات بدأت تؤتي ثمارها.

وأكد “أناتولي ياكوفينكو” على تفوق سولانا على الايثيريوم مشيرا إلى الإسهامات الهامة من قبل المطورين وتطوير “DeFi 2.0” على شبكة سولانا لتحسين النظام البيئي.

تحرك أسعار سولانا وBonk:

شهد سعر سولانا ارتفاع بنسبة 15٪ في غضون شهر، ووصل إلى 79.15 دولار، مع تداوله الحالي عند 74 دولار.

بالمقابل، شهدت العملة الرقمية Bonk انخفاض بنسبة 22٪ بعد ارتفاع مذهل بنسبة 1000٪ في شهر واحد، مع تداولها حاليا عند سعر 0.000024 دولار.

جدير بالذكر أنه تم إدراج العملة الرقمية Bonk في منصات التداول الرائدة مثل “كوين بيس” و”بينانس” مما يشير إلى توقعات بمزيد من الارتفاع في السعر.

تُظهر هذه التطورات الإيجابية في سعر سولانا وBonk اهتماما متزايدا بين المتداولين وتعزز المشهد العام للعملات الرقمية.

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