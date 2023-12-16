تصاعد الأزمة المالية لـ SafeMoon مع تقديم طلب إفلاس بموجب الفصل السابع

واجه مشروع التمويل اللامركزي (DeFi) SafeMoon تحديات مالية كبيرة، مما أدى إلى تقديم طلب رسمي للإفلاس بموجب الفصل السابع، المعروف بإفلاس التصفية، لدى محكمة الإفلاس الأمريكية في مقاطعة “يوتا”.

هذا الإجراء يعكس الصعوبات المالية التي تعاني منها الشركة بعد فترة من الاضطرابات المتوالية.

تفاصيل الإفلاس المقدم من “SafeMoon”:

تم تقديم الطلب الطوعي من قبل محامي الشركة، “مارك روز”، ووقعه “كينيث إيرلر”، الرئيس التنفيذي لإعادة الهيكلة.

وفقا للمستندات المقدمة بتاريخ 14 ديسمبر، تقدر الشركة أصولها بين 10 و50 مليون دولار، في حين تتراوح الالتزامات التقديرية بين 100,001 و500,000 دولار.

استجابة الشركة ومستقبل الموظفين:

لم يصدر عن المشروع أي إعلان رسمي، لكن الأزمة كانت متوقعة نظرا للتحديات الداخلية.

تم توجيه رسالة إلى الموظفين، نُشرت على “Reddit”، توضح أسباب عدم القدرة على دفع أجورهم وتوجيههم لتقديم مطالبات بأجورهم لمحكمة الإفلاس.

تواجه “SafeMoon” التي سبق وأن تلقت دعم من المشاهير مثل “Jake Paul” و”Soulja Boy”، دعوى قضائية تزعم تورطها في مخططات بونزي.

يُزعم أن هؤلاء المشاهير قدموا وعود كاذبة بأرباح غير واقعية، مما أدى إلى تضليل المستثمرين.

الأوضاع الداخلية والتحديات القانونية:

أدى الإفلاس إلى تصعيد التحديات الأخيرة التي واجهتها الشركة، خاصة بعد اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بوجود مخطط احتيالي ضخم.

الرئيس التنفيذي “جون كاروني” وآخرون يواجهون اتهامات بانتهاك قوانين الأوراق المالية، مع احتمالية عقوبة السجن القصوى لمدة 45 عام.

“كاروني” و”سميث” تم احتجازهما، بينما لا يزال المدعو “ناجي” طليقا.

تداولت التقارير محاولات للحصول على صفقات إقرار بالذنب ومحاولات للإفراج المؤقت، ولكن تم تعليق قرارات الكفالة بعد تدخل القضاء.

يشير الادعاء إلى أن “كاروني” يشكل خطر كبير واحتمال فراره وارد، خاصة وأن لديه علاقاته أوروبية وإمكانية الوصول إلى ملايين الدولارات.

هذه التطورات تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها SafeMoon وتؤكد على ضرورة توخي الحذر من قبل المستثمرين.

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