تحذير لمجتمع XRP بشأن طريقة احتيال جديدة!

تلقى مجتمع الريبل XRP مؤخرا تحذير هام لحماية أصولهم من العملات المشفرة، نظرا لزيادة أنشطة المحتالين.

أعلنت “Evernode”، منصة الطبقة الثانية المبنية فوق XRP Ledger، عن ايردروب لحاملي XRP، والذي تم تسجيل المؤهلين له في 1 سبتمبر.

في نوفمبر، كشفت “Evernode” عن تفاصيل التسجيل للإيردروب، والتي تضمنت إنشاء عنوان إصدار Evers من خلال استيراد أو استنساخ عنوان XRPL.

مع ظهور هذه المعلومات، استغل المحتالون الفرصة لخداع المستخدمين.

بدأ عدد كبير من المحتالين بادعاء دعمهم لـ “Evernode” وتقديم المساعدة في عملية الايردروب.

حذر “سكوت تشامبرلين”، أحد مؤسسي “Evernode”، من أحد هذه الحالات الاحتيالية على منصة X، مؤكدا عدم وجود “دعم عملاء Evernode” على المنصة.

نبهت “Evernode” مسبقا من محاولات الاحتيال عبر دعم ايردروب مزيف وخطوط ثقة احتيالية.

وأكدت أنه لا يلزم حرق أو نقل XRP للمطالبة بإيردروب “Evers”.

ونبهت أيضا إلى أن أي شخص يدعي كونه “مكتب المساعدة” أو “دعم العملاء” أو “فريق التطوير” من “Evernode” هو محتال.

تم تحديد 18 ديسمبر كتاريخ متوقع لإطلاق عملات “Evers”، حيث سيتم إيداع 5,160,960 “Evers” في هذا الايردروب.

ستُصدر “Evers” إلى عناوين الريبل وفقا لحصة XRP المؤهلة الموجودة في كل عنوان XRPL r كما هو محدد في اللقطة المأخوذة في 1 سبتمبر.

تحذر “Evernode” المستخدمين من أي شخص يطلب نقل XRP أو مشاركة المفاتيح الخاصة أو الانضمام إلى قنوات التيليغرام أو Discord أو إرسال رسائل مباشرة للحصول على تفاصيل، فإن هذا تصرف مشبوه وجب الحذر منه.

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