سعر العملة الرقمية “AVAX” يضيف 400% في ظرف شهرين: التفاصيل هنا

في تطور ملحوظ بسوق العملات الرقمية، شهدت العملة الرقمية Avalanche (AVAX)، نمو مذهل بنسبة 400% خلال الشهرين الماضيين.

هذا التحسن الكبير في الأداء جعل العملة الرقمية AVAX تتجاوز عملة Dogecoin (DOGE) لتصبح تاسع أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.

الارتفاع الأخير الذي بلغ 30% خلال الأسبوع الماضي يعكس تأثير مجموعة من العوامل على المدى القصير والطويل.

أبرز هذه العوامل تشمل التطورات التقنية والتوسع في نظام AVAX البيئي.

في 16 ديسمبر 2023، وصل سعر AVAX إلى ذروة جديدة بقيمة 44 دولار في منصات التداول الرئيسية، مسجلا أعلى مستوى له منذ مايو 2022.

بالإضافة إلى الارتفاع في السعر، شهدت AVAX زيادة كبيرة في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) القائمة على Avalanche، حيث ارتفعت من 487 مليون دولار إلى 949 مليون دولار.

من بين هذه البروتوكولات، تبرز Benqi وTrader Joe وAave وGMX كأبرز وأسرع البروتوكولات نموا.

كما تم تسجيل ارتفاع قياسي في نشاط المعاملات على سلسلة C-Avalanche في 1 ديسمبر، مما يعكس الاهتمام المتزايد بقطاع ترميز الأصول في العالم الحقيقي، حيث تعد AVAX رائدة في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، يشير المحللون إلى أن مجالات مثل GameFi وRWA تمثل فرصا واعدة ضمن نظام AVAX البيئي.

ومن الجدير بالذكر أيضا الأداء المتميز لعملة Akita Inu (AKITA)، وهي إحدى العملات الرقمية القائمة على Avalanche، حققت نموا بنسبة 17% في فترة قصيرة.

هذه التطورات تؤكد على الدور المتزايد لـ Avalanche في مجال العملات الرقمية وتسلط الضوء على إمكاناتها الكبيرة في إحداث تحول في النظام المالي الرقمي.

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