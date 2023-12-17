تقرير: انخفاض كبير في حوادث الاختراق في سوق العملات الرقمية المشفرة في عام 2023

وفقا لبحث أجرته “TRM Labs”، شهدت صناعة العملات المشفرة انخفاض ملحوظ في حجم عمليات الاختراق خلال عام 2023، حيث تجاوزت نسبة التراجع 50% مقارنة بالعام السابق.

على الرغم من ثبات عدد الهجمات عند حوالي 160، فإن القيمة الإجمالية للأصول المسروقة انخفضت إلى 1.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 4 مليار دولار في عام 2022.

تحليل الأرقام والاتجاهات:

تُظهر البيانات التاريخية أن العملات الرقمية المشفرة، منذ ظهورها في عام 2009، قد عانت من سرقات بمليارات الدولارات سنويا.

في عام 2020، بلغت الخسائر نحو 1.9 مليار دولار، وقفزت إلى 14 مليار دولار في عام 2021.

وفقا لتقرير Chainalysis، في عام 2022، شهدت عمليات الاختراق سرقة ما قيمته 3.8 مليار دولار.

أظهرت أبحاث TRM Labs أن حوالي 60% من هذه الحوادث كانت هجمات على البنية التحتية، بمتوسط قيمة 30 مليون دولار لكل حادثة.

على الرغم من أن هجمات البروتوكول واستغلال التعليمات البرمجية كانت أقل تكرارا، إلا أنها شكلت 20% فقط من إجمالي حجم الاختراق.

يعزو التقرير هذا الانخفاض إلى ثلاثة تطورات رئيسية:

تحسين التدابير الأمنية في الصناعة، زيادة الإجراءات القانونية والتعاون بين الوكالات والهيئات، وتنسيق أكبر بين الصناعة مع منصات التداول ومقدمي خدمات المحافظ وشبكات البلوكشين.

الحاجة لليقظة المستمرة:

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يؤكد التقرير على أهمية استمرار اليقظة والقدرة على التكيف من قبل الصناعة وجهات تنفيذ القانون للحفاظ على هذا الاتجاه الإيجابي.

ويشير إلى أن ظهور تهديدات جديدة ومتطورة يمكن أن يقوض هذا الانخفاض في أحجام الاختراق مستقبلا.

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