سعر تجزئة البيتكوين يصل إلى أعلى مستوى له منذ سنوات: إليك ما يمكن أن يعنيه ذلك؟

بلغت شبكة البيتكوين مؤخرا معلما بارزا، إذ سجلت قيمة سعر التجزئة لها ارتفاعا استثنائيا، وصل إلى 125,000 دولار لكل إكساهاش.

هذا الارتفاع يمثل الأعلى منذ يوليو 2021، ويعيد الشبكة إلى مستويات ما قبل الانخفاض الكبير في عام 2020.

يعتبر مقياس سعر التجزئة مؤشرا حيويا يعكس العائدات التي يحصل عليها المعدنون مقابل كل وحدة من القوة الحسابية.

يشير هذا الارتفاع إلى تفاعل ملحوظ بين رسوم المعاملات والنشاط العام للشبكة.

“جيمس تشيك”، الخبير البارز في “Glassnode”، يوضح أن الزيادة في رسوم المعاملات ساهمت بشكل كبير في الارتفاع الذي بلغ 200٪ في معدل التجزئة.

يُفسر هذا الارتفاع في أسعار التجزئة على أنه دليل على الأرباح المتزايدة التي يمكن أن يتوقعها المعدنين مع كل زيادة في قوتهم الحسابية داخل الشبكة.

تُحسب قيمة سعر التجزئة عبر تقسيم إيرادات التعدين اليومية على مجمل معدل التجزئة للشبكة.

يشير الارتفاع في هذه القيمة إلى أن عمال التعدين يحققون أرباحا أكبر مقابل الجهد الحسابي نفسه، نتيجة لزيادة في رسوم المعاملات أو ارتفاع في قيمة البيتكوين نفسه.

الارتفاع الأخير يدل على تحسن الربحية الإجمالية لعملية التعدين، رغم المنافسة المتزايدة في هذا المجال.

البيانات الحديثة تظهر أن شبكة البيتكوين تعالج عددا كبيرا من المعاملات يوميا، مع تمييز واضح بين المعاملات النقدية، التي تقترب من ذروة تاريخية بحوالي 334 ألف معاملة يوميا، والاكتتابات بحوالي 250 ألف معاملة يوميا، مما يبرز التركيز الأغلب على المعاملات النقدية.

هذا الزيادة في حجم المعاملات تنعكس في رسوم أعلى يجنيها المعدنون.

مع القدرة على معالجة المزيد من المعاملات في كل كتلة، تصبح الزيادة في الرسوم عاملا حاسما في الارتفاع المتزايد لأسعار التجزئة.

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