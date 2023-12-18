مدينو إف تي إكس يضعون قيمة مطالبات العملات المشفرة بناءً على أسعار السوق في تاريخ الالتماس

تام شمس - الاثنين 18 ديسمبر 2023 12:46 مساءً - قدَّم مدينو بورصة العملات المشفرة المفلسة ’إف تي إكس‘ (FTX) خطةً معدَّلة لإعادة التنظيم بموجب الفصل الحادي عشر، والتي تقترح تعيينَ قيمةِ مطالباتِ أصول العملاء بأثرٍ رجعي إلى الوقت الذي انهارت فيه البورصة في نوفمبر 2022.

في ملفٍ قضائيٍّ حديث في محكمة الإفلاس في الولايات المتحدة لمقاطعة ديلاوير، أوضح المدينون أنَّ أيَّ مطالبة باستحقاق العميل ضدَّ البورصة تهدف إلى تعويض صاحبها ستستند إلى القيمة اعتباراً من تاريخ تقديم البورصة للإفلاس في 11 نوفمبر 2022.

في حالة الموافقة على الخطة، سُتحدَّد قيمة المطالبة عبر قيمة الأصل المشفَّر إلى نقدٍ باستخدام معدَّلات التحويل المحدَّدة في جدول التحويل.

الإيداع في محكمة الإفلاس الأمريكية. المصدر: Kroll

ومع ذلك، كان ثمَّة ارتفاعٌ في أسعار العملات المشفرة منذ تقديم طلب الحماية من الإفلاس. إذ بلغت قيمة البيتكوين (BTC) 17,036 دولاراً في أثناء الإيداع، ولكن في وقت النشر، بلغ السعر 42,272 دولاراً.

في الوقت نفسه، في 30 نوفمبر، تمَّت الموافقة على بيع (FTX) نحو 873 مليون دولار من الأصول الائتمانية، علماً بأنَّ العائدات تهدف إلى سداد دائني البورصة المنهارة.

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ومن جهته، أوضح جوزيف مولدوفان، رئيس حلول الأعمال وإعادة الهيكلة وممارسات الحوكمة في شركة المحاماة في نويورك، موريسون كوهين (Morrison Cohen)، لكوينتيليغراف سابقاً تعقيدات إفلاس شركة (FTX).

قال مولدوفان: "الشيء الأكثر غرابة في إفلاس (FTX) أنَّ المدينين كياناتٌ معقَّدة بمبالغ كبيرة من الديون".

في الوقت نفسه، في 7 ديسمبر، أفادت كوينتيليغراف بأنَّ اللجنة المخصَّصة لعملاء (FTX 2.0) اقترحت مراجعة خطة إعادة التنظيم من أجل الحفاظ على التوازن بين مصالح أصحاب المصلحة.

من ناحية أخرى، كان ثمَّة تدقيقٌ كبير في أنشطة الأصول المشفرة المرتبطة بكلٍّ من (FTX) و’ألاميدا ريسيرتش‘ (Alameda Research) في الآونة الأخيرة.

ففي 9 ديسمبر، كشفت التقارير أنَّ المَحافظ المرتبطة بهذي الكيانين البائدين نقلت أصولاً رقمية بقيمة 23.59 مليون دولار إلى العديد من بورصات العملات المشفرة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره