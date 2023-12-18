’إف تي إكس‘ تخسر 53 ألف دولار كل ساعة بسبب ’رسوم الإفلاس’

تام شمس - الاثنين 18 ديسمبر 2023 12:46 مساءً - أظهرت أحدث جولة من إيداعات التعويضات أنَّ بورصة العملات المشفرة (FTX) كانت تنفق نحو 53000 دولار كل ساعة على مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر — فقط على محامي ومستشاري الإفلاس.

أظهرت إيداعات المحكمة من 5 إلى 16 ديسمبر أنَّ محامي الإفلاس قد فرضوا ما مجموعه 118.1 مليون دولار في الأقل بين 1 أغسطس و31 أكتوبر. على مدى 92 يوماً، حيث يعادل هذا 1.3 مليون دولار في اليوم أو 53300 دولار في الساعة.

مع العلم بأنَّ أكبر فاتورة جاءت من شركة الاستشارات الإدارية ’ألفاريز ومارشال‘ (Alvarez and Marshall)، التي فرضت 35.8 مليون دولار مقابل خدماتها للأشهر الثلاثة.

ألفاريز ومارشال تفرض ما مجموعه 35.8 مليون دولار كرسوم على الخدمات المقدمة لشركة (FTX). المصدر: CourtListener

فيما جاءت في المرتبة الثانية شركةُ المحاماة العالمية ’سوليفان وكرومويل‘ (Sullivan and Cromwell)، التي فرضت 31.8 مليون دولار مقابل خدماتها؛ إذ بلغ متوسِّطُ سعر الساعة لخدمات سوليفان وكرومويل 1230 دولاراً في الساعة.

تكلف خدمات سوليفان وكرومويل دائني إف تي إكس 1230 دولاراً في الساعة. المصدر: CourtListener

فرضت شركة الاستشارات العالمية ’أليكس بارتنرز‘ (AlixPartners) 13.3 مليون دولار في تلك الفترة مقابل الخدمات المهنية المتعلقة بتحقيقات الطب الشرعي. فيما فرضت ’كوين إيمانويل أوركهارت وسوليفان‘ (Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan) 10.4 مليون دولار في الفترة نفسها، في حين أضافت عدَّة فواتير أخرى من شركات استشارية أصغر ما يزيد عن 26.8 مليون دولار.

تشير الأرقام التي شاركها دائن (FTX) باسم مستعار في منشور بتاريخ 17 ديسمبر على منصة ’X‘ (تويتر سابقاً) إلى أنَّ إجمالي الرسوم القانونية التي دُفعت بالكامل منذ بدء قضية إفلاس (FTX) يبلغ نحو 350 مليون دولار.

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في الوقت نفسه، حدَّد تقرير سابق قدمته في 5 ديسمبر فاحصة الرسوم المعينَّة من قبل المحكمة، كاثرين ستادلر، "مجالات قلق كبيرة" مع الفواتير المقدَّمة من الشركات الاستشارية الأكبر، بما في ذلك ’سوليفان وكرومويل‘ و’ألفاريز ومارشال‘، وغيرها بين 1 مايو و31 يونيو.

وفقاً لما جاء في التقرير فيما يرتبط بالفواتير المقدَّمة من ألفاريز ومارشال: "حدَّدت فاحصة الرسوم التوظيفَ الكثيف على ما يبدو، وحضورَ الاجتماعات المفرط، والرسوم المتعلقة بوقت السفر خارج العمل، ومختلف أوجه القصور الفنية والإجرائية فيما يتعلق ببعض القيود الزمنية (بما في ذلك القيود الغامضة والمجمعة)".

الشركات الاستشارية تتعرض لانتقادات بسبب الإفراط في الفوترة من قبل فاحص الرسوم في القضايا. المصدر: CourtListener

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره