توقع: رفض هيئة SEC لصندوق ETF البيتكوين سيؤدي إلى واحدة من أكبر الانهيارات في سوق الكريبتو

تواجه صناعة العملات الرقمية المشفرة لحظة حاسمة، إذ تستعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لاتخاذ قرار بالغ الأهمية بشأن الموافقة على صندوق تداول البيتكوين (ETF) المدعوم بشكل مادي.

هذا القرار، المتوقع صدوره في الشهر المقبل، قد يمثل نقطة تحول في دمج العملات الرقمية المشفرة ضمن النظام المالي التقليدي.

مع اقتراب الموعد النهائي، يشهد سوق العملات المشفرة نمو ملحوظ، حيث بلغ سعر البيتكوين 45,000 دولار للمرة الأولى منذ عام 2022، مدفوع بالتفاؤل المحيط بإمكانية موافقة الهيئة على طلبات صناديق الاستثمار المتداولة من ARK Investment و21Shares وغيرهما.

تتوقع “بلومبرغ إنتليجنس” أن سوق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية قد يتوسع ليصبح قوة ضخمة بقيمة 100 مليار دولار.

هذا التطور المحتمل يكتسب زخما، مع وجود تشابهات مع تاريخ اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة للذهب في أوائل القرن 21.

ومع ذلك، يحيط الغموض بمستقبل السوق، مع تداول البيتكوين حاليا بالقرب من 40 ألف دولار.

يُعبر المحلل “Nate Geraci” عن توقعاته بأن عدم الموافقة على صندوق البيتكوين المتداول في البورصة قد يتسبب في أحد أكبر عمليات السحب في تاريخ العملات المشفرة، مع ذلك، يظل مقتنعا بأن احتمالات الموافقة عالية جدا.

القرار القادم يمثل مفترق طرق حاسم للصناعة، حيث يمكن أن يُعزز السوق الناشئة أو يواجهها بتحديات كبيرة.

في هذا السياق المتقلب، يظل المستثمرون ومتابعو السوق في حالة ترقب وحذر.

تعتبر الموافقة على صندوق تداول البيتكوين مؤشرا إيجابيا كبيرا لصناعة العملات المشفرة، التي تسعى للتعافي من تداعيات انهيار بورصة FTX في عام 2022.

وقد دخلت شركات كبرى مثل BlackRock وInvesco وFidelity في هذا السباق، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قطاع التمويل التقليدي.

في ختامها، تقف صناعة العملات المشفرة على أعتاب مرحلة جديدة، حيث قد يشكل قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات تحولا جذريا في مستقبلها، سواء بالإيجاب أو السلب.

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