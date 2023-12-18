اختفاء حماسة مستثمري التجزئة تجاه البيتكوين حسب اتجاهات بحث “قوقل”

مع تصاعد دور البيتكوين كأحد أبرز الأصول الرقمية في عام 2023 وتلقيه دعما من كبار اللاعبين في وول ستريت مثل “بلاك روك”، يبدو أن قطاع التجزئة يظل مترددا في الانخراط بنشاط في سوق العملات الرقمية المشفرة.

رغم أن البيتكوين قد عادت مؤخرا إلى تألقها وزادت من قيمتها السوقية، واقتربت من 800 مليون دولار، إلا أن هذا لم ينعكس في زيادة مشاركة المستثمرين الأفراد.

يتضح هذا النقص في المشاركة من خلال اتجاهات البحث على “قوقل”، حيث تشير البيانات من “Reflexivity Research” إلى أن الاهتمام بالبيتكوين لا يزال دون مستويات الحماس السابقة.

أيضا، تعكس بيانات وأرقام عدد تنزيلات التطبيقات، مثل تطبيق كوين بيس الذي تراجع في متجر تطبيقات آبل، غياب الحماسة المعهودة التي كانت سمة للأسواق الصاعدة في الماضي.

هناك عدة عوامل قد تساهم في هذا النقص في الإقبال، بما في ذلك الآثار المترتبة على الأحداث السلبية المتعلقة بشخصيات مثل “سام بانكمان فريد”، مؤسس FTX، الذي أدين بالاحتيال.

قد تكون هذه الأحداث قد أثرت على ثقة المستثمرين المحتملين.

ويمكن أن يرجع ذلك أيضا إلى أن الجيل الأصغر سنا، هو الأكثر احتمالية لامتلاك العملات الرقمية المشفرة، يمتلك بالفعل محافظ من الدورة الصعودية السابقة.

يحتاج المحللون إلى بيانات أكثر شمولية لتحليل مشاركة التجزئة في سوق العملات المشفرة بدقة، حيث أن الاعتماد على مقاييس مثل “Google Trends” وتصنيف تنزيلات التطبيقات قد لا يكون كافيا لرصد الحالة الحقيقية للاهتمام والمشاركة.

اقرأ أيضا:

توقع: رفض هيئة SEC لصندوق ETF البيتكوين سيؤدي إلى واحدة من أكبر الانهيارات في سوق الكريبتو

سعر تجزئة البيتكوين يصل إلى أعلى مستوى له منذ سنوات: إليك ما يمكن أن يعنيه ذلك؟