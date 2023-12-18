البيتكوين لن تخسر مكانتها كمخزن رقمي للقيمة: الرئيس التنفيذي لشركة فان إيك

تام شمس - الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:46 مساءً - يقول الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمار، ’فان إيك‘ (VanEck) إنَّه لا يستطيع رؤيةَ عالَمٍ يتجاوز فيه أيُّ أصلٍ البيتكوين (BTC) كمخزن رائد للقيمة على الإنترنت.

يان فان إيك في مقابلة مع ’سي إن بي سي‘ في 16 ديسمبر: "أعتقد أنه من المستحيل أن أتخيَّلَ أنَّ مخزناً آخر على الإنترنت ذو قيمة سيتخطى البيتكوين".

"ثمَّة 50 مليون مستخدم للبيتكوين، لذلك لديها تأثيرات على الشبكة."

كما أنَّ الرئيس التنفيذي للشركة التي لديها 76.4 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة سحقَ الاتهامات بأنَّ البيتكوين في ’فقاعة‘، موضحاً أنَّه لم يسبق لأيِّ أصلٍ أن كان في فقاعة تستمر في التفوق على نفسها في كل دورة سوق. كما أضاف أنَّ:

"البيتكوين هي الأصل الواضح الذي ينمو أمام أعيننا".

في الوقت نفسه، يتوقع فان إيك أن تشهد البيتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأشهر الـ 12 المقبلة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة فان إيك إنَّه ووالدَه الراحل، جون فان إيك، الذي أسَّس الشركة في عام 1955، لديهما مخزونٌ من القيمة الاستثمارية في "حمضهما النووي"، وأنَّه يرى أنَّ البيتكوين أصبحت "مرافقة" للذهب.

أطلقت شركة فان إيك أوَّل صندوق للذهب في الولايات المتحدة تحت قيادة جون فان إيك في عام 1968.

علماً بأنَّ الشركة من بين 13 متقدِّماً يسعون للحصول على الموافقة على صندوق تداول فوري للبيتكوين في الولايات المتحدة.

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من جانبه، يتوقَّع الرئيس التنفيذي للشركة الموافقةَ على جميع طلبات صناديق الاستثمارات المتداولة للبيتكوين في اليوم نفسه.

يتوقَّع محلِّلو صناديق الاستثمارات المتداولة أن تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات قراراً بشأن العديد من مقدمي طلبات صناديق المؤشرات المتداولة للتداول الفوري للبيتكوين في وقتٍ ما بين 5 و10 يناير، مع انتظار ’بلاك روك‘ (BlackRock) و’غراي سكيل‘ (Grayscale) و’بيتوايز‘ (Bitwise) و’ويزدوم تري‘ (WisdomTree) و’إنفيسكو غالاكسي‘ (Invesco Galaxy) و’فيديليتي‘ (Fidelity) و’هاشديكس‘ (Hashdex)، وغيرها من الشركات المالية أيضاً لقرارٍ نهائيٍّ من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره