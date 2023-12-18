‘OneDegree’ تستعد لتوفير خدمات الضمان لشركات الكريبتو في الإمارات العربية المتحدة

تام شمس - الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:46 مساءً - دخلت شركة "OneDegree" لتأمين الأصول الافتراضية، والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، في شراكةٍ استراتيجية مع شركة دبي للتأمين، سعياً منها للتوسع في الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وفقاً لما نشرته جريدة جنوب الصين الصباحية (SCMP)، دخلت شركة oneDegree، المُتخصصة في تقديم حلول التأمين، في شراكة مع شركة دبي للتأمين، لتقديم خدماتٍ تأمينيّةٍ شاملة لشركات الأصول الرقمية في الإمارات. كما كشف ألفين كووك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OneDegree، عن خططٍ لإنشاء كيانٍ جديد في دبي وتوظيف المواهب المحلية.

يأتي هذا التوسع في إطار مبادرة هونغ كونغ الأوسع لتعميق علاقاتها التجارية مع الشرق الأوسط، عقب زياراتٍ رفيعة المستوى قام بها رئيس الوزراء في هونغ كونغ إلى السعودية والإمارات في وقتٍ سابق من هذا العام.

وسيركز التعاون بين "OneDegree" وشركة دبي للتأمين على تقديم خدمات التأمين الأساسية المطلوبة من قبل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ضمن إطارها التنظيمي الجديد للعملات المشفرة. وتشمل هذه الخدمات التأمين ضد الجرائم التجارية والتأمين ضد المسؤولية المهنية وتأمين المدراء والمسؤولين.

كما ستُقدم شركة "OneDegree " خدمة "OneInfinity" التي أطلقتها الشركة في نوفمبر 2021، والتي تخدم بشكل خاص الأعمال المتعلقة بالأصول الرقمية، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة ومزودي المحافظ.

ومن جهتها اكدت جريسي تشين، المديرة العامة في بورصة العملات المشفرة Bitget، على أهمية هذا التعاون بالنسبة للشرق الأوسط ودوره المتنامي في صناعة الأصول الرقمية العالمية، مشيرةً إلى التزام المنطقة بالابتكار والأمان والامتثال.

وأشادت تشين بإدخال التأمين ضد المسؤولية التجارية لشركات الأصول الرقمية كخطوة حاسمة في تعزيز الأمان والاستقرار في نظام الأصول الرقمية.

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وفي سياقٍ مشابه، في منتصف أكتوبر من هذا العام، أعلن رئيس سلطة النقد في هونغ كونغ عن تأسيس مجموعةِ عملٍ ثنائية مع البنك المركزي الإماراتي، بهدف تحقيق تواصلٍ أكبر بين الأسواق واستكشاف إمكانات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وتعزيز البنية التحتية المالية المُشتركة، إلى جانب المضي قدماً برقمنة البنوك المركزية وتطوير الأصول الافتراضية والإشراف عليها.

أما في يوليو، عقد البنك المركزي السعودي (SAMA) وسلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) اجتماعاً ثنائياً لتعزيز تكامل الخدمات المالية بين البلدين، كما ناقش الطرفان مبادرات تتعلق بتطوير البنية التحتية المالية وعمليات السوق المفتوحة واتصال السوق والتنمية المستدامة، ووقّعا مذكرة تفاهم لتعزيز المناقشات المشتركة حول الابتكار المالي.

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