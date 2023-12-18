استطلاع: 76% يعتقدون أن العملات المشفرة يمكنها معالجة عدم المساواة في الدخل على مستوى العالم

أظهر استطلاع أجرته منصة بينانس، الرائدة في مجال العملات الرقمية، أن نحو 76% من المشاركين يرون أن العملات المشفرة تملك القدرة على التخفيف من مشكلة عدم المساواة في الدخل على مستوى العالم.

استطلاع الرأي، الذي شمل 1172 مشارك من مناطق مختلفة حول العالم خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2023، أبرز أيضا أن حوالي 50% من مستخدمي بينانس يعتمدون على العملات المشفرة كمصدر لتوليد دخل إضافي.

وفقا للبيانات المجمعة، أفاد 45% من المشاركين بأن الحصول على دخل إضافي هو الهدف الرئيسي من استخدامهم للعملات المشفرة، تليها الادخار بنسبة 19% وتخفيف التضخم بنسبة 9%.

بالإضافة إلى ذلك، أشار 36% من المشاركين إلى أن الأمان المالي والاستقلال هما الحافز الأساسي لاستخدام العملات الرقمية لأغراض الادخار.

كشفت النتائج أيضا أن 19% من المستطلعين يرون أن الرسوم المرتفعة في الأنظمة المالية التقليدية تمثل تحديا كبيرا، بينما يعتبر 14% أن بطء المعاملات يشكل عقبة رئيسية.

من جانب آخر، يستخدم 36% من المشاركين العملات المشفرة في معاملاتهم الأسبوعية، مع تركيز 58% منهم على الشراء عبر الإنترنت، و12% في المعاملات والتحويلات الدولية، و12% في عمليات الشراء داخل المتاجر.

ومن بين المشاركين الذين يستخدمون العملات المشفرة لتوليد دخل إضافي، أعرب 23% عن رغبتهم في استخدامها كمصدر دخل رئيسي، في حين يستخدمها 23% للادخار المنزلي و21% للاستثمار في الأصول الرقمية البديلة.

ويظهر الاستطلاع أيضا أن 59% من المشاركين لديهم خبرة تتراوح بين سنة و5 سنوات في مجال العملات المشفرة، بينما يمتلك 14% خبرة تزيد عن خمس سنوات، و12% جدد نسبيا في هذا المجال.

أبرز المشاركون أيضا الآثار الإيجابية للعملات المشفرة على حياتهم، حيث أشار 20% إلى زيادة في قيمة محافظهم الاستثمارية، وأفاد 18% بفرص الحصول على دخل إضافي من خلال التداول أو الرهان، وأشار 15% إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، وتحدث 14% عن تحسين الرقابة المالية، في حين استفاد 12% من المعاملات الدولية الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة.

وفي سياق متصل، أشار مؤشر اعتماد العملات المشفرة العالمي من “Chainalysis” إلى أن الهند تعد السوق الأكبر في منطقة وسط وجنوب آسيا وأوقيانوسيا، وتتصدر العالم في تبني العملات المشفرة على مستوى القاعدة الشعبية.

وقد شهدت بلدان ذات دخل المتوسط إلى المنخفض انتعاش قوي في اعتماد العملات المشفرة، مع تصدر نيجيريا وفيتنام للمراكز الأولى في التبني بعد الهند.

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