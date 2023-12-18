’أوراكل‘ تطلق مبادرات لتدريب 50 ألف مواطن سعودي على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

تام شمس - الاثنين 18 ديسمبر 2023 08:16 مساءً - ستتعاون شركة ’أوراكل‘ (Oracle) العملاقة لتكنولوجيا الكمبيوتر مع شركة أعمال المستقبل (Future Work) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لتدريب الآلاف من النساء والشباب السعوديين والمهنيين العاملين في الوظائف الأكثر طلباً التي تعتمد على التكنولوجيا في المستقبل.

جاء في إعلان 13 ديسمبر أنَّ برنامج ’مستقبلي‘ سيدرب ويتبنى 50 ألف مواطن سعودي في أحدث التقنيات الرقمية التي تعمل بالسحابة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء. كما أضاف الإعلان أنَّ المبادرة ستعزز فرصَ العمل المحلية وتساعد المؤسسات في المملكة على تسريع تحولها الرقمي عبر المواهب المحلية المتاحة بسهولة. أضاف التقرير أيضاً أنَّ:

"البرنامج سيعزز مجموعة مواهب [تكنولوجيا المعلومات] في المملكة العربية السعودية، حيث تتطلَّع المؤسَّسات في البلاد إلى توظيف المواهب المحلية بشكل متزايد لنشر التقنيات الجديدة ودفع الابتكار الرقمي والنمو بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030."

ممثلو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وشركة أوراكل يُطلقون مبادرة ’مستقبلي.‘ المصدر: Oracle

ومن ناحيته، أوضح ماجد الضحوي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للسعودة، أنَّ المبادرة تمكِّن عملياتِ العمل الحديثة، مثل العمل الحر، ووصَفها بأنَّها "خطوة استباقية" نحو سعودة المهارات المستقبلية. كما أضاف أنَّ:

"هذه الخطوة ستعزز أيضاً مبادرات الحكومة والقطاع الخاص لتسريع التحول الرقمي عبر استخدام مهارات ورؤى مجموعات المواهب الوطنية."

سيكون البرنامج تجربة تعليمية رقمية عبر منصة ’ماي ليرن‘ (MyLearn)، منصة أوراكل للتدريب والتمكين من جامعة أوراكل. علماً بأنَّ التدريب التأسيسي في التقنيات السحابية التي ستوجه الطلاب بعد ذلك إلى التدريب والشهادات على المستوى المهني سيقدم في مجالات تشمل عمليات التطوير (DevOps) والعمليات التجارية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

إلى جانب إصدار الشهادات، سيمنح البرنامج أيضاً شارات للطلاب للإشارة إلى استعدادهم الوظيفي لأدوار وظيفية متخصصة.

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تهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة مساهمة اقتصادها الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 20٪ بحلول عام 2025 في إطار برنامج التحول الوطني. ومن جهتها، تتوقَّع شركة استخبارات السوق ’إنترناشونال داتا كوربوريشن‘ (International Data Corporation) أن تنفق المملكة 34.5 مليار دولار في عام 2023 على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن جانبها، قالت رهام الموسى، نائبة رئيس تطبيقات الأعمال والقائدة القطرية في عمليات أوراكل في المملكة العربية السعودية: "تتطلب هذه الاستثمارات توافر قوة عاملة ماهرة ومؤهلة في التقنيات الجديدة".

كما أضافت: "نعتقد أنَّ [مستقبلي] يمكن أن تقدم مساهمة كبيرة في المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على المهارات التكنولوجية في المملكة، بما في ذلك لعملائنا وشركائنا، مع خلق فرص للجميع، بصرف النظر عن الخلفية أو الخبرة".

الجدير بالذكر أيضاً أنَّه في فبراير، أعلنت أوراكل عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في المملكة العربية السعودية لتعزيز السعة السحابية. بموجب هذا الاستثمار، ستفتتح أوراكل منطقة سحابة أوراكل الثالثة في الرياض، لتنضم إلى منطقة سحابة أوراكل الحالية في جدة ومنطقة سحابة أوراكل المخطط لها في المشروع الضخم السعودي، نيوم.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره