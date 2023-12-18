مُتداول يُقامر بمبلغ 226 ألف دولار على عملة الميم الجديدة ويحصد 1.69 مليون دولار في 5 أيام

تام شمس - الاثنين 18 ديسمبر 2023 08:16 مساءً - يستمر الزخم المحيط بعملة الميم الجديدة من سولانا مع انتشار الأخبار حول تمكّن أحد المتداولين من تحويل 226,000$ إلى أكثر من 1.6$ مليون دولار من خلال الاستثمار بالتوكن الجديد، الذي يحمل صورة كلب يرتدي قبعة صغيرة.

خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و15 ديسمبر، اشترى أحد متداولي العملات المشفرة أكثر من 19 مليون توكن من عملة الميم الشبيهة بـ "الدوج كوين"، Dogwifhat (WIF)، والتي ظهرت لأول مرة في الأسواق على شبكة سولانا.

ووفقاً لشركة تحليلات البلوكتشين، Lookonchain، اشترى المتداول عملات الميم بمتوسط سعر 0.01137 $. وفي الوقت الحالي، تبلغ القيمة الإجمالية للرموز حوالي 1.69 مليون دولار، مما يعني أن المتداول حقق أرباحاً صافية تبلغ حوالي 1.47 مليون دولار في غضون خمسة أيام.

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مع استمرار موجة الاهتمام الجديدة، التي شهدها النظام البيئي لسولانا، بدأت عملات الميم المبنية على شبكة سولانا بتحقيق مكاسب هائلة.

ففي 8 ديسمبر، أصبحت عملة الميم التي تحمل اسم "بونك" (Bonk) ثالث أكبر عملة ميم من حيث القيمة السوقية، حيث انضمت العملة إلى عملات الميم "شيبا إينو" (SHIB) و"دوجكوين" (DOGE) ضمن المراكز الثلاثة الأولى، مُتجاوزةً بذلك عملة (PEPE) المعروفة بعملة "الضفدع".

قفز سعر "بونك" بنسبة 370٪ خلال الثلاثين يوم التي سبقت 11 ديسمبر، حيث ارتفع سعر العملة من 0.0000028 ليصل إلى 0.00002 دولار، في وقت كتابة هذا التقرير. كما تجاوزت العملة نموّ عملتي (SHIB) و(DOGE)، اللتان نمتا بنسبة 20٪ و35٪ خلال الفترة نفسها.

وزادت الضجة المحيطة بـ "بونك" من مبيعات هاتف "ساغا" المحمول من "سولانا". فمنذ إطلاقها، تلقى مالكو هواتف "سولانا ساغا" 30 مليون "إيردروب" من عملات الميم. ومع ارتفاع سعر التوكن، اغتنم المستخدمون الفرصة لتحقيق الأرباح من خلال شراء الهاتف وبيع التوكنات.

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